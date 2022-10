Maire Tecnimont, ricavi 9 mesi salgono a 2,5 miliardi. Esclude Russia da portafoglio ordini

– Maire Tecnimont, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha chiuso i primi nove mesi del 2022 con ricavi pari a 2.516,9 milioni di euro, in aumento del 22,6% rispetto allo stesso periodo del 2021. L’EBITDA, pari a 151,5 milioni di euro, è stato in aumento del 22% a seguito dei maggiori volumi consuntivati e un contenimento dei costi di struttura. Il margine è pari al 6,0%, in linea con il periodo precedente. L’utile netto consolidato è stato pari a 61,4 milioni di euro, in aumento del 7,2%.

La Posizione Finanziaria al 30 settembre 2022 mostra Disponibilità Nette per 65,3 milioni di euro, in miglioramento di 56,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2021, grazie alla generazione di cassa operativa dei progetti in portafoglio per 213,6 milioni, e tenuto conto del pagamento del dividendo dell’esercizio 2021 di 60,1 milioni e delle variazioni negative del mark to market degli strumenti derivati per 132,8 milioni.

Grazie alle acquisizioni dei nove mesi 2022, che ammontano a 1.616,8 milioni di euro, il Portafoglio Ordini al 30 settembre 2022 che non include più i progetti nella Federazione Russa è pari a 8.004,2 milioni di euro.

In conseguenza degli ulteriori provvedimenti sanzionatori nei confronti della Federazione Russa, Maire Tecnimont ha sottolineato che “è risultata impossibile la prosecuzione delle attività anche su quei progetti precedentemente sospesi” e, di conseguenza, “il valore residuale dei relativi progetti è stato eliminato dal Portafoglio Ordini“. Il valore dei progetti nella Federazione Russa è di 1.052,8 milioni di euro al 30/9/22 e al 31/12/21.

Con riguardo all’outlook per l’intero 2022, assumendo un non peggioramento della situazione internazionale, il gruppo conferma la previsione di una forte crescita dei volumi rispetto all’esercizio 2021 e, di conseguenza, anche le previsioni economico-finanziarie comunicate al mercato nel corso dei trimestri precedenti.