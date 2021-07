“Per riuscire a realizzare un impianto nelle lande più remote e desolate del mondo devi per forza essere preparato come un ingegnere, appassionato come un tecnologo e motivato come un imprenditore”. La visione di Michele Mariella, head of information and communication technology di Maire Tecnimont, è la sintesi perfetta del motore culturale che da tempo sta accompagnando la trasformazione digitale del gruppo ingegneristico, tecnologico ed energetico. Non a caso, nell’anima digitale della compagnia si nasconde ormai un vero e proprio mix di tecnologie e paradigmi, che spaziano dal cloud computing allo smart working, passando per la manutenzione da remoto, la collaborazione e la cybersecurity.

Il melting pot di innovazione di Maire Tecnimont (9.000 lavoratori, 4 centri di ricerca e 1.700 brevetti) nasce da lontano e precisamente nel 2016, con l’esplorazione del cloud e delle soluzioni digitali di comunicazione e collaborazione. Da allora il processo di trasformazione digitale è stato irreversibile e perfino un terreno potenzialmente scivoloso come quello della pandemia si è rivelato un terreno stabile, soprattutto in tema di smart working. Il percorso avviato nel 2018 con lo sbarco dei dipendenti sulla piattaforma Teams di Microsoft, che è stato disegnato sulla base delle esigenze e delle preferenze espresse dai lavoratori, si è infatti rivelato decisivo e oggi Maire Tecnimont conta qualcosa come 3.500 meeting, 178mila chat e 18mila chiamate ogni settimana.

Il gruppo italiano non ha solo realizzato un contesto ibrido di lavoro efficiente, ma ha anche deciso di monitorarlo costantemente tramite appositi strumenti digitali, che consentono al management di verificare l’effettivo utilizzo dei sistemi facendo leva sui dati aggregati relativi ai modelli di lavoro aziendali, per promuovere il benessere e la produttività delle persone. “Abbiamo scoperto che durante la pandemia abbiamo prodotto più documenti di ingegneria rispetto al periodo precedente e che le nostre persone hanno dedicato volentieri il tempo risparmiato negli spostamenti ad attività ad alto valore aggiunto”, spiega Mariella. Se l’implementazione della collaborazione era stata avviata ben prima della pandemia, il periodo di lockdown ha visto invece la nascita e l’immediata accelerazione di un progetto più vasto di data center transformation.

Maire Tecnimont ha avviato la migrazione di quasi tutti i servizi prima erogati dal data center on-premise sul cloud di Microsoft Azure: oggi più del 90% dei server dell’headquarter italiano e della sede indiana è in cloud. “I vantaggi ottenuti sono notevoli, misurabili in termini di emissioni inferiori di CO2, di uptime delle macchine, di resilienza e anche di agilità – evidenzia Mariella – Fino a pochi anni fa, aprire un impianto in Siberia o nel deserto del Sahara, significava infatti allestire un data center in loco. Oggi si fa tutto in cloud, con risparmi economici e di tempo enormi”. A tutto ciò si accompagnano gli sforzi in tema di sicurezza informatica, altro fronte caldo per chi si occupa di ingegneria, innovazione ed energia.

L’ambizione da campione digitale di Maire Tecnimont sta spingendo il gruppo verso altri e nuovi lidi. L’IT aziendale punta a diventare un vero e proprio centro di profitto, sfruttando verso l’esterno le competenze e i servizi maturati all’interno. Tra i fronti caldi spicca lo sviluppo di servizi di manutenzione e formazione da remoto sugli impianti, sfruttando la realtà aumentata e il computer olografico HoloLens 2.