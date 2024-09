MAIRE approva il report TCFD e rafforza l’impegno per la trasparenza e la resilienza climatica

Il Consiglio di Amministrazione di MAIRE ha recentemente approvato un report di gruppo basato sulle raccomandazioni della Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Questo documento segna un significativo progresso verso una maggiore trasparenza e gestione proattiva dei rischi e delle opportunità legate al cambiamento climatico. MAIRE si impegna a fornire agli stakeholder una visione chiara di come il gruppo affronti e integri le sfide climatiche nelle proprie strategie a medio e lungo termine, con previsioni che si estendono fino al 2030 e al 2050.

Il report analizza tre scenari di cambiamento climatico basati sui dati dell’IPCC e delinea le strategie adottate per mitigare i potenziali impatti: i rischi fisici, come eventi meteorologici estremi, e i rischi di transizione derivanti dall’evoluzione verso un’economia a basso impatto carbonico. I risultati mostrano un basso livello di esposizione a questi rischi, bilanciato da opportunità di business attraverso lo sviluppo di tecnologie e soluzioni ingegneristiche per la decarbonizzazione e la transizione energetica. Questo riflette la capacità del gruppo di adattarsi e evolversi in un contesto in rapido cambiamento, con un modello di business resiliente.

Maire ha integrato le considerazioni climatiche nei propri sistemi di gestione dei rischi e delle opportunità, garantendo un’analisi approfondita degli impatti climatici per ogni decisione strategica e operativa. Questo approccio consente all’azienda di anticipare le sfide e cogliere opportunità legate al clima.

Nella sua strategia di sostenibilità, MAIRE ha stabilito un piano ambizioso di decarbonizzazione con obiettivi chiari: ridurre del 35% le emissioni Scope 1 e 2 entro il 2025 rispetto al 2018 e del 9% l’intensità Scope 3 sul valore aggiunto entro il 2025 rispetto al 2022. L’azienda punta alla neutralità carbonica per le emissioni Scope 1 e 2 entro il 2029 e per quelle Scope 3 entro il 2050.

Il CEO di MAIRE, Alessandro Bernini, ha sottolineato che il rapporto TCFD rappresenta un passo importante nella strategia del gruppo per integrare la resilienza climatica nelle proprie operazioni, dimostrando un impegno concreto verso la sostenibilità e l’eccellenza operativa, anche in vista della futura regolamentazione sulla Corporate Sustainability Reporting Directive.