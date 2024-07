Maionchi nella giuria di Ballando con le Stelle? Arriva lo strano video

In questi giorni i profili social di Ballando con le Stelle stanno ufficializzando i nuovi concorrenti pubblicando dei video dei vip in questione. Oggi è apparsa una clip con un volto molto noto e una didascalia particolare: “”Il lavoro batte il talento se il talento non lavora duro”, così Mara Maionchi nella giuria di Ballando Con Le Stelle“.

La famosa discografica nel video in questione ha svelato che tipo di giurata sarebbe a Ballando con le Stelle: “Il lavoro batte il talento, se il talento non lavora duro. Cosa posso dire da esperta giurata sugli zero? Se uno è molto giovane si più tentare di fargli capire che qualcosa non va in maniera seria dando un discutibile. Perché magari l’hai visto non preparato, non pronto, quindi bisogna lavorare molto. Perché quello che tutti si dimenticano è che si diventa ballerini o cantanti lavorando molto, ascoltando. Però no, non zero, ma tre al massimo. Su cosa mi focalizzerei per dare un voto? Capacità nel ballo e anche sul fascino dell’artista, che è fondamentale“.

Mara potrebbe davvero entrare nel cast come giurata, visto che Milly Carlucci a Davide Maggio ha fatto intendere che la giuria non è confermata.

“Il lavoro batte il talento se il talento non lavora duro”: così #MaraMaionchi nella giuria di #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/KNFgeAnuIG — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) July 26, 2024

Maionchi ballerina a Ballando con le Stelle?

Qualcuno ha pensato che Mara potrebbe essere nel cast di Ballando con le Stelle come ballerina, ma lei ha smentito a metà dalle pagine di Nuovo Tv: “Oddio no, a 83 anni tra acciacchi e dolori faccio fatica a pensare di poter ballare in maniera seria. Poi una follia si può sempre fare. Di sicuro i telespettatori da casa si divertirebbero molto e magari la mia popolarità aumenterebbe. Non che mi interessi della fama, ma più dell’affetto del pubblico. Per strada le persone mi fermano, mi coccolano, mi riempiono di complimenti. Questo è molto bello e devo ammettere che mi piace tanto“.