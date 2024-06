Maicol Bei di Temptation Island è il figlio di un volto storico di Uomini e Donne

Fra i tentatori della nuova edizione di Temptation Island c’è anche un bel ragazzo di 28 anni che viene da Gubbio e che si chiama Maicol Bei. La descrizione, diramata da WittyTv, è la seguente: “Maicol, 28 anni di Gubbio. Operaio metalmeccanico. Ha due gatti. Ama la fotografia, viaggiare, nuotare, andare in palestra e giocare a tennis. È molto legato alla mamma“. E proprio la mamma a cui sarebbe molto legato è un volto noto di Canale 5 dato che è stata per anni una dama del trono over di Uomini & Donne: sto parlando di Anna Tedesco.

A rivelarlo è stato Lorenzo Pugnaloni su Instagram. Anna Tedesco non fa più parte di Uomini & Donne da tempo, da quando la sua storia d’amore con Nino è terminata in seguito a delle presunti voci su un suo flirt con Giorgio Manetti, ex di Gemma Galgani.

Maicol Bei è figlio di Anna Tedesco, ecco perché lei ha lasciato Uomini & Donne

“Io sono andata via per due volte perché Gianni Sperti mi diceva delle cose assurde. Ho subìto fino a non farcela più e dietro le quinte l’ho mandato a quel paese. Sono tornata solo per un confronto con Giorgio Manetti. Gianni non mi chiederà mai scusa nemmeno dopo avermi chiamata amica di letto. Lui e Tina hanno anche rovinato la mia frequentazione con Nino Castanotto per cui ci sono stata male. Ho letto che Gianni ha scritto che non mi stima, ma questo si sapeva. Lui non stima a prescindere le donne. Anni che bullizza i partecipanti nella trasmissione e lo abbiamo visto tutti. Quindi che lui ora scrive questa cosa non è una novità; a me non me ne può fregar di meno”.

Ecco un post Instagram in cui Anna Tedesco è insieme al figlio Maicol Bei.