Maica rivela un segreto su Lorenzo e Shaila che riguarda Helena

Maica Benedicto ha guadagnato molta popolarità in Spagna, partecipando a tre reality show in sei mesi. Ha debuttato nel Gran Hermano l’autunno scorso, è arrivata seconda nel Gran Hermano Duo e ora è parte di Los Vecinos De La Casa De Al Lado, dove coppie convivono in appartamenti trasparenti e interagiscono solo in momenti specifici.

Recentemente, Maica ha svelato un segreto su Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, rivelando di aver rivisto Shaila dopo il Grande Fratello. Shaila le ha detto di aver lasciato Lorenzo perché si è accorta che lui era ancora innamorato di Helena Prestes. Durante la finale del Grande Fratello, Shaila ha accusato Lorenzo di ossessione verso Helena, esprimendo malessere e descrivendo la relazione come brutale e aggressiva. Ha dichiarato di sentirsi usata e poco amata, rimproverando a Lorenzo di essere egoista.

Shaila ha confermato, in un’intervista al settimanale Chi, che il loro rapporto era tossico e narcisistico. Ha affermato che la sua reazione finale è stata influenzata da persone manipolatorie, che le hanno fatto dire di porre fine alla relazione. Le parole di Shaila gettano un’ombra sul reale stato dei sentimenti di Lorenzo, suggerendo che lui fosse ossessionato da Helena, piuttosto che sinceramente innamorato di lei. La dinamica tra i tre sembra complessa e carica di tensioni emotive.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it