Maica Benedicto lascia il Grande Fratello per tornare al Gran Hermano: le ipotesi dei concorrenti

Maica Benedicto ha lasciato la Casa di Grande Fratello alle 2:15 della notte tra il 23 e il 24 ottobre. Dopo essere entrata in confessionale, non è più uscita. Successivamente, il profilo social della trasmissione ha annunciato che Maica stava tornando nella Casa di Gran Hermano in Spagna. Questo evento ha sorpreso i concorrenti, che hanno iniziato a formulare varie ipotesi riguardo le motivazioni dietro la sua partenza.

Giglio ha ipotizzato che potesse esserci una situazione grave a casa di Maica, suggerendo che potesse essere successo qualcosa ai suoi genitori. Iago ha condiviso lo stesso pensiero, mentre Jessica ha suggerito che il frequente richiamo nel confessionale potesse essere dovuto alla sua difficoltà con la lingua, ipotizzando che volesse andarsene perché non riusciva a comunicare con gli altri concorrenti. Ha anche avanzato l’idea più fantasiosa che Maica fosse una star spagnola venuta a fare un’ospitata, forse un’influencer.

Luca Calvani, invece, ha creato un’ipotesi più legata alla professione di Maica, sostenendo che fosse una chef internazionale, citando le sue abilità culinarie, in particolare la preparazione di una paella. Enzo Paolo Turchi ha portato l’attenzione sul fatto che Maica avesse visitato il confessionale molte volte, suggerendo che ci fosse una preoccupazione personale che l’avesse spinta a cercare conforto.

MariaVittoria Minghetti ha avuto una visione diversa, pensando che Maica fosse stata mandata a vivere in un tugurio, indicando che ci fossero stati lavori di sistemazione all’interno della casa. Il clima di sorpresa e speculazione tra i gieffini sottolinea l’impatto che la partenza di Maica ha avuto sull’equilibrio del gruppo e sulla narrativa del reality show.

Infine, un tweet di BICCY.IT ha ringraziato Maica per il tempo trascorso nella casa, definendola “profumatissima”, segnando la chiusura del suo capitolo all’interno del Grande Fratello.