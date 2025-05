Mai vista una cosa simile: la vita attuale dell’ex calciatore

Christian Vieri, 51 anni, recentemente in vacanza alle Maldive con la moglie Costanza Caracciolo e le due figlie, ha accusato un malore, costringendolo a tornare in Italia in anticipo per ricevere cure mediche. Vieri ha condiviso la sua esperienza sui social, rivelando di essere sotto trattamento con antibiotici e cortisone da oltre due settimane. Ha documentato il suo stato attraverso storie su Instagram, mostrando anche la maschera per l’ossigeno in ospedale e dichiarando che sta dando la priorità alla sua salute.

I problemi di salute di Vieri sono iniziati il 24 aprile, mentre si trovava in vacanza. Prima di rientrare in Italia, è stato ricoverato in un ospedale locale. Sebbene la situazione stia migliorando, con meno tosse e la ripresa di alcune attività, Vieri ha spiegato che la sua condizione era più seria del previsto. Ha riferito che gli antibiotici e il cortisone stanno avendo effetto e prevede di terminare la terapia, salvo diverse indicazioni mediche.

Nel suo sfogo sui social, Vieri ha espresso sollievo nell’apprendere che non si trattava di polmonite e ha menzionato di aver bisogno di un periodo di riposo di 10-15 giorni. Tuttavia, la convalescenza si è già protratta per quasi venti giorni. Vieri ha manifestato frustrazione per aver affrontato un problema di salute inaspettato e ha descritto la situazione come rara per lui. Nonostante il malessere, sembra ottimista riguardo alla guarigione imminente.