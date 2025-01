Mai Usato: Un Orgoglio da Esporre

Emanuele Filiberto di Savoia ha rilasciato un’intervista esplosiva al quotidiano La Repubblica, in cui ha rivelato di non aver mai usato il bidet, suggerendo che molti italiani condividano la sua esperienza ma non lo ammettano. Filiberto ha affermato di vivere senza bidet da sempre, definendolo “roba italiana” e ipotizzando che meno del 50% degli italiani lo utilizzi davvero. Ha espresso la sua preferenza per i bagni giapponesi, dotati di funzione bidet incorporata e diversi comfort.

Sul piano personale, il principe ha discusso il suo rapporto con la moglie Clotilde, che vive a Parigi mentre lui risiede a Montecarlo. Nonostante la distanza, Filiberto ha sottolineato l’amore che prova per Clotilde, definendo il loro matrimonio come una relazione basata sulla qualità del tempo passato insieme piuttosto che sulla quantità. Ha ammesso che all’inizio il loro rapporto era visto come un capriccio, una sorta di conquista dell’attrice, ma oggi la rispetta e la ama di più.

Quando gli è stato chiesto riguardo ai presunti tradimenti, Filiberto non ha negato le sue infedeltà, ma si è mostrato indifferente sulla possibile infedeltà della moglie, affermando che entrambi non si fanno domande sul tema. Il principe ha anche raccontato un episodio divertente in cui Clotilde lo schiaffeggiò dopo un suo complimento rivolto alla supermodella Elle Macpherson, definendola “molto più affascinante” di lei. Filiberto ha riconosciuto che Clotilde agì correttamente in quella situazione.

In un altro ricordo, ha narrato di una ex fidanzata di nome Natasha, che una volta gli lanciò un phon accesso nella vasca da bagno, fortunatamente senza causare danni gravi. Infine, l’intervista si è conclusa con una domanda riguardo alla politica italiana; Filiberto ha scelto di “buttare” Salvini in un gioco di gestione politica, esprimendo sostegno per il governo Meloni, che considera una fonte di stabilità per il Paese, pur non avendo mai incontrato la premier personalmente.