Mai una cosa del genere dagli anni ’70

“Qui non si vedeva una cosa del genere dagli anni ‘70. Il quartiere è tranquillo, è ancora un Rione come a Roma ne sopravvivono pochi”. A piazza Testaccio, nel cuore di Roma, è difficile realizzare l’accaduto: un ragazzo di 17 anni dell’istituto Ciofs di via Ginori è stato accoltellato alla gola. “I ragazzi sono più aggressivi, c’è un senso di branco che li fa sentire invincibili – racconta Assunta, residente nella zona – spesso, ho paura a uscire la sera”.

Valerio, che lavora in un negozio della piazza, racconta che l’incidente è avvenuto intorno alle 14.30, quando molte attività erano chiuse. Inizialmente, pensava fosse un mendicante in difficoltà, ma poi ha visto arrivare le pattuglie. “A 17 anni in giro con un coltello, fa paura”, afferma. Un testimone riferisce che la rissa è iniziata per una spallata tra il ragazzo filippino e un compagno nordafricano e che un terzo ragazzo, estraneo alla scuola, ha poi tirato fuori il coltello.

Fabrizio, un genitore in attesa di sua figlia all’uscita, nota che le liti sono comuni ma il personale scolastico è abile nel gestirle. Oggi le lezioni sono proseguite normalmente, ma si aspettava una maggiore presenza di polizia. Una nonna racconta che suo nipote, tornato a scuola dopo mesi di alternanza lavoro-scuola, è rimasto coinvolto e ha dovuto testimoniare in questura. Sottolinea che la scuola è seria e rigorosa, anche se i ragazzi a volte si comportano in modo provocatorio e hanno atteggiamenti da bulli.