Mai stata con un uomo, basta

Lorenzo Spolverato, ex concorrente del Grande Fratello, ha deciso di difendere la sua ex partner Shaila Gatta dalle critiche ricevute sui social dopo la fine del reality. La coppia, seguita intensamente dai fan, ha vissuto alti e bassi durante il programma, culminando in una rottura al termine dell’edizione. Shaila ha confessato di attraversare un periodo difficile e di aver perso peso a causa delle critiche e degli insulti post-reality. Lorenzo, preoccupato per il benessere di Shaila, ha lanciato un appello sui social, sottolineando che le persone dietro le telecamere sono umane e meritano rispetto.

Pochi giorni dopo, Lorenzo si è ritrovato a difendere sé stesso da pettegolezzi sul suo orientamento sessuale, che lo hanno accompagnato durante tutto il Grande Fratello. Ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui smentisce categoricamente qualsiasi insinuazione riguardo a relazioni con uomini o donne, definendole frutto di fantasie altrui. Lorenzo ha espresso la sua stanchezza nei confronti di queste voci e ha richiesto che cessassero. Nonostante i riflettori si siano spenti sul reality, l’interesse per i due ex concorrenti continua a essere alto, con i fan che fanno appelli per vederli nel prossimo reality condotto da Ilary Blasi. La situazione emotiva di Shaila e la necessità di un maggiore rispetto su social riguardo entrambi rimangono temi caldi in questa fase post-GF.