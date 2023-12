Mai più ricoverati in reparti per adulti

In Italia, un bambino su quattro, se ha bisogno di cure ospedaliere, finisce in un reparto per adulti. Eppure, assicura Annamaria Staiano, Presidente della Società Italiana di Pediatria (SIP) e co-presidente della Federazione delle Società Scientifiche e delle Associazioni dell’Area Pediatrica (FIARPED) “è ampiamente dimostrato dalla letteratura scientifica che curare i bambini in luoghi progettati in funzione delle caratteristiche dell’adulto ha un impatto sulla qualità e sulla sicurezza delle cure pediatriche”. Ed è proprio in virtù di queste evidenze scientifiche che la FIARPED, in occasione della presentazione del Libro Bianco dell’assistenza pediatrica in Italia, ha lanciato un messaggio forte e chiaro: ”Mai più bambini ricoverati in reparti per adulti”.

Il Libro Bianco dell’assistenza pediatrica in sintesi

Il Libro Bianco, presentato oggi al Ministero della Salute, mette a fuoco i problemi emergenti della Pediatria italiana, soprattutto alla luce dell’impatto derivato dalla pandemia. I dati dei ricoveri pediatrici relativi agli anni 2019-2021, sono stati elaborati con un sistema dedicato di Business Intelligence Sanitaria da Fondazione ABIO Italia, sulla base delle informazioni fornite dal Ministero. Nel 2021 oltre 112 mila minori tra 0 e 18 anni, circa il 26%, è stato ricoverato in reparti per adulti. Il fenomeno ha connotazioni diverse a seconda dell’età: tra 15 e 18 anni ben il 70% finisce con gli adulti, tra i 5 e 14 anni succede al 36% dei minori, tra 1 e 4 anni al 15% e, seppur in percentuale molto ridotta (2,1%), succede persino ai piccoli di età compresa tra 0 e 12 mesi. Molto variabile è il comportamento delle regioni oscillando da un minimo del 14% di minori ricoverati con adulti registrato nel Friuli-Venezia Giulia al 44,5% del Molise, con 9 regioni sopra la media nazionale.

Terapia intensiva e neuropsichiatria infantile, il focus

Il problema, ovvero il ricovero ‘inappropriato’ di bambini in reparti per adulti, riguarda in maniera particolare alcune specialità, a cominciare dalle Terapie intensive pediatriche. Negli ultimi tre anni (dato disponibile 2019-2020-2021) 6.254 minori sono stati ricoverati nelle terapie intensive, di questi quasi la metà, ossia 2.754, pari al 44%, sono finiti nelle terapie intensive per adulti, numeri che però devono ritenersi approssimativi attesa l’assenza di un codice Ministeriale che identifichi una Terapia Intensiva Pediatrica. Tra le specialità in cui si assiste più spesso al ricovero di minori con adulti vi è l’ortopedia e traumatologia (34%), e a seguire la chirurgia generale e l’otorinolaringoiatria (16%). Particolarmente delicata la situazione della neuropsichiatria infantile: “L’esplosione delle richieste per disturbi psichiatrici gravi e acuti sta saturando i posti disponibili, compromette le risposte per disturbi neurologici gravi e complessi per i quali è indispensabile una competenza specialistica – spiega Elisa Fazzi Presidente della SINPIA (Società Italiana Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza) e co-presidente della FIARPED -. Il 30% dei ricoveri per disturbi neuropsichiatrici in età evolutiva avviene in reparti psichiatrici per adulti e il 10% dei ricoveri psichiatrici avviene in stato di necessità in reparti psichiatrici per adulti, nonostante tale collocazione sia gravemente inappropriata”.

La Carta Abio-SIP, a che punto siamo

A 15 anni dalla diffusione della Carta Abio-SIP, che si proponeva di indicare i presupposti per il rispetto dei diritti del bambino in ospedale, tali diritti non sono quindi pienamente applicati in maniera equa e omogenea sul territorio nazionale, soprattutto negli ospedali generali che non hanno uno specifico indirizzo pediatrico. Proprio la difesa della specificità pediatrica, ossia il diritto dei bambini da 0 a 18 anni a essere curati dai pediatri e in ambienti dedicati, è la principale istanza che emerge dal Libro Bianco. La pubblicazione raccoglie i contributi delle 36 Società associate a FIARPED e riporta un’analisi delle criticità esistenti e una sintesi propositiva distinta per specialità, offrendo così una panoramica e una strategia condivisa e comune sulla riorganizzazione dell’assistenza pediatrica.

Il Libro Bianco e le sei proposte per riformare l’assistenza

A distanza di 5 anni dalla prima edizione del Libro Bianco quello che emerge da questa seconda edizione è che per molti dei “vecchi problemi” non si è ancora trovata una soluzione, ma anzi, alcuni si sono acuiti a causa della pandemia, soprattutto la gestione dei pazienti fragili e con patologie croniche nonché con disturbi neuropsichici dell’età evolutiva. Nel nostro Paese continuano inoltre a essere presenti importanti diseguaglianze territoriali nella distribuzione delle risorse, nella qualità dell’assistenza e nell’accesso ai servizi, che sono alla base della migrazione extra- regionale dalle Regioni del Sud a quelle del Nord. In aggiunta si è ulteriormente aggravata la carenza dei medici pediatri, soprattutto nelle strutture ospedaliere, a seguito della fuga dei medici verso il territorio. Ecco le principali indicazioni per riorganizzare l’assistenza pediatrica: