mai più graffi con questi trucchi efficaci

I felini graffiano spesso gli oggetti presenti in casa. Vediamo insieme come possiamo proteggere il nostro divano dal gatto.

I felini sono animali puliti, affettuosi e anche molto amati da noi esseri umani. Tuttavia molto spesso i nostri amici a quattro zampe possono provocare danni in casa, soprattutto quando si tratta di mobili e divani.

Infatti chi convive con Micio sa benissimo quanto quest’ultimo ami farsi le unghie su questi oggetti, rovinandoli. Nel seguente articolo vedremo insieme come proteggere il divano dal gatto.

Proteggere il divano dal gatto: ecco come fare

I gatti, sebbene siano domestici presentano spesso comportamenti e istinti dei felini selvaggi. Uno dei comportamenti più frequenti che possiamo riscontrare nei nostri amici a quattro zampe è il farsi le unghie.

In natura infatti i gatti effettuano tale azione sugli alberi o sulle piante per marcare il territorio, per rilassarsi e per eliminare le parti morte delle unghie. Mentre i nostri amici pelosi tendono a farsi le unghie sui mobili o sul divano rovinando questi ultimi. Ma cosa possiamo fare per allontanare il gatto dal divano e proteggere quest’ultimo?

Dato che, come abbiamo visto, l’abitudine di farsi le unghie è più un istinto che un una volontà del gatto di rovinare il divano, potremmo evitare ciò semplicemente acquistando un tiragraffi.

Infatti quest’ultimo serve proprio al Micio per dargli la possibilità di graffiare senza causare danni nei momenti in cui ha bisogno, infatti i gatti amano molto il tiragraffi.

Per convincere il nostro amico a quattro zampe ad utilizzare il tiragraffi, piuttosto che il divano per farsi le unghie, sarebbe opportuno porre quest’ultimo dinanzi al divano.

Inoltre potrebbe essere utile coprire quest’ultimo con della pellicola trasparente o della carta argentata, in quanto queste ultime appartengono alla categoria delle cose dove il nostro amico peloso odia camminare.

Come sistemare un divano rovinato

Se il vostro amico a quattro zampe ha già rovinato il vostro divano, dopo aver spostato l’attenzione di Micio sul tiragraffi, ci sono alcune cose che potreste fare per aggiustarlo.

In commercio ci sono prodotti fatti apposta per riparare gli oggetti graffiati dal gatto come vernici o pigmenti per ritocchi, i quali possono coprire i danni che il Micio ha fatto sul divano.

In caso di graffi abbastanza profondi, potrebbe essere utile sostituire le parti del tessuto del divano che sono state rovinate, acquistando tessuti nuovi per tappezzeria.

Infine se non è possibile aggiustare del tutto il divano, potrebbe essere utile utilizzare un copridivano. Quest’ultimo può essere utile anche per evitare che il Micio graffi ancora il divano.