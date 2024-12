Mai dall’andrologo: 73% dei giovani italiani, convegno SIA sulla prevenzione

Nonostante una crescente consapevolezza riguardo alla salute sessuale, il 73% dei giovani italiani non ha mai effettuato una visita andrologica, spesso facendo affidamento su informazioni trovate online. Fenomeni come ‘Dr. Google’, la ‘cybercondria’ e il nuovo ‘Prof. Gpt’ pongono sfide significative per l’andrologia, che deve saper verificare e validare le informazioni disponibili in rete, sottolineando l’importanza del rapporto medico-paziente. Questi argomenti saranno discussi al convegno ‘S3 – Salute Sessuale SIA’, organizzato dalla Società italiana di andrologia, in programma a Milano il 12 e 13 dicembre. L’evento celebra i 48 anni dalla fondazione della SIA nel 1976 e offrirà un bilancio dei successi ottenuti dalle campagne informative svoltasi negli ultimi anni.

Dal 1970, l’andrologo è diventato cruciale per la salute maschile in Italia, specialmente dopo la sospensione della visita di leva nel 2004. La SIA ha avviato diverse iniziative, tra cui la Settimana di prevenzione andrologica nel 1999, che ha consentito a migliaia di uomini di ricevere visite gratuite e ha fornito dati preziosi per scopi epidemiologici. Questo progetto ha coinvolto più di 265 strutture sanitarie e i risultati degli 13 eventi hanno mostrato che il 62% dei partecipanti ha effettuato la prima visita andrologica e nel 29% dei casi sono state diagnosticate patologie andrologiche, evidenziando l’urgenza di un’azione preventiva continua.

Nel 2014, la SIA ha promosso attività che hanno portato a una legge regionale in Lazio per la prevenzione andrologica, creando strutture negli ospedali capaci di esaminare tanti ragazzi e riconoscendo l’importanza di una diagnosi precoce. Attualmente, la SIA ha lanciato una campagna biennale #e-SIA-prevenzione rivolta ai giovani tra i 16 e i 35 anni in collaborazione con enti militari e accademici. L’obiettivo è sensibilizzare attraverso il digitale su temi di salute sessuale, rimuovendo il tabù che circonda questi argomenti. La SIA sottolinea l’importanza di educare alla consultazione di fonti affidabili e intende combinare tecnologia e interazione umana, fornendo così un paziente consapevole e informato ai medici, per garantire prevenzione efficace e diagnosi tempestiva.