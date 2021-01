“COVID-19? È poco più di un’influenza”. L’improvvida affermazione, un anno fa di questi tempi, è stata proferita tanto dai politici quando da alcuni scienziati. Dopo un’esperienza lunga 12 mesi, i numeri ci permettono però di dire che la realtà è ben diversa. Oltre che per la contagiosità, la malattia provocata da Sars-CoV-2 è da considerare più grave in ragione di una più elevata letalità. Al momento, su oltre 88 milioni di casi confermati nel mondo, si sono registrati quasi 2 milioni di morti. Nel caso di Covid-19, la quota di vittime sul totale degli infetti si attesta tra il 2 e il 3 per cento. Mentre per l’influenza si parla all’incirca di un rapporto di 1 a 1.000. A confermare la gravità della malattia è anche il confronto che emerge da uno studio pubblicato sul “British Medical Journal”, da cui si evince che l’impatto di Covid-19 non è nemmeno paragonabile a quello generato dall’influenza. Anche considerando annate diversa da quella in corso .

Longform

Covid-19 e influenza a confronto

Per sgomberare il campo dai dubbi, attingendo al database del Dipartimento degli Affari dei Veterani degli Stati Uniti, i ricercatori dell’Università di Saint Louis (Stati Uniti) hanno confrontato i numeri e gli esiti riguardanti gli ex militari (3.641) costretti a fare ricorso alle cure ospedaliere per Covid-19 tra i mesi di febbraio e giugno scorsi e gli accessi (12.676) agli stessi pronto soccorso registrati tra il 2017 e il 2019. Partendo da questi due campioni, si è potuto osservare il diverso impatto delle due malattie. Quanto ai decessi, quasi 1 paziente su 5 (18.5 per cento) alle prese con Covid-19 è morto a seguito del ricovero: rispetto al 5.3 per cento rilevato come media dei tre anni tra le persone influenzate. Escludendo altri fattori in grado di condizionare la prognosi, i ricercatori statunitensi hanno rilevato dunque una mortalità di oltre tre volte superiore. Un dato al quale occorre aggiungere quelli riguardanti gli accessi in terapia intensiva e il ricorso alla tecnologia per supportare la respirazione: rispettivamente 2.5 e 4 volte superiori tra i pazienti contagiati da Sars-CoV-2. Numeri, quella della pressione sugli ospedali e della mortalità, che come conferma un studio pubblicato sulla rivista “Jama Internal Medicine” risultano crescenti tanto più alta è la prevalenza dell’infezione nella società.

Covid-19 non colpisce soltanto i polmoni

Entrambi i virus hanno come bersaglio principale i polmoni. Ma a rendere talora più grave la prognosi di Covid-19 è la capacità del coronavirus di creare un danno diffuso anche ad altri organi. Lo studio conferma infatti come complicanze quali il danno ai reni e al fegato, la sepsi, le trombosi venose e le embolie polmonari, le miocarditi e gli arresti cardiaci risultino tra le complicanze che appartengono molto più alla malattia provocata da coronavirus che all’influenza. “Covid-19 è una malattia che colpisce l’apparato respiratorio, ma a vedere questi numeri non solo: spesso è il danno diffuso a renderla una malattia più difficile da trattare”, spiega Ziyad Al-Aly, epidemiologo clinico all’Università di Saint Louis e coordinatore dello studio. Senza trascurare che “Covid-19 è una malattia nuova, di cui non conosciamo tutti gli aspetti. Ora, per esempio, iniziamo a registrare più pazienti con sintomi anche a distanza di mesi dalla guarigione . Più andremo a fondo della malattia e meglio riusciremo a trattare chi si ammalerà d’ora in avanti”.

Come distinguere coronavirus e influenza?

Una premessa. In caso di sintomi, per non sbagliare la diagnosi, l’unica risposta certa giunge dal tampone molecolare . Prima di sottoporvisi, però, saper riconoscere le differenze nei segni e nei sintomi delle due infezioni è comunque importante. Per gli altri (da cui ci si può isolare), ma anche per se stessi, alla luce dell’impatto più grave che può avere Covid-19 rispetto all’influenza. Ci sono alcune manifestazioni comuni alle due infezioni: l’insorgenza della febbre oltre i 38 gradi, la comparsa di dolori muscolari e articolari e di uno o più sintomi respiratori (tosse, mal di gola, naso che cola). Nel caso di Covid-19, però, possono aggiungersi alcune manifestazioni che non hanno nulla a che vedere con l’influenza. È il caso della perdita improvvisa (anosmia) o di una diminuzione (iposmia) dell’olfatto, della perdita (ageusia) o dell’alterazione (disgeusia) del gusto. Di fronte a questi sintomi, oggi come oggi, l’infezione da Sars-CoV-2 è pressoché certa. Indipendentemente dalla consapevolezza di essere entrati a contatto con una persona positiva.