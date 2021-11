Non soltanto Kylie Minogue, Emma, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni e Mika, ma anche Mahmood si è espresso sulla bocciatura del DDL Zan. Il vincitore di Sanremo ne ha parlato in un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

“Io l’ho vissuto come uno sconforto generale, ho sentito di subire un po’ di derisione e di mancanza di rispetto. La reazione del Senato è stata fare cento passi indietro. Non è solo la mancanza dell’approvazione della legge, ma il modo in cui è stata affossata è stato triste. Non mi identifico in quel tipo di politica, ma in una in cui c’è sempre del rispetto. Che lì non c’è stato. Diciamo che non è stato un bello spettacolo. Devo dire che non mi sono sentito rappresentato da questi politici”.

Il cantante ha anche ammesso di essere stato vittima di discriminazione quando era più piccolo: “Le volte in cui ho vissuto episodi ero al liceo e alle medie, quando non avevo le armi per difendermi. Una volta cresciuto e diventato maturo, in quei casi non mi sono mai sentito attaccato. Semplicemente posto allo stesso piano di chi mi rivolgeva un insulto. Durante la mia adolescenza sono sempre stato circondato da persone che mi volevano bene e mi facevano capire che quelle cose non erano importanti. Ma più passa il tempo e più vedo che i ragazzi sono coraggiosi, prima si rimaneva più in silenzio, invece oggi tutti cerchiamo e pretendiamo tutele“.

Mahmood e l’amore.

Il giornalista Simone Marchetti ha anche posto all’artista delle domande “da fan”. Alessandro però in questo caso non si è sbottonato troppo.

“Cosa mi conquista? Se a una persona piacciono i Pokémon, attira la mia attenzione. Un’altra cosa che mi attrae? Se sai cucinare sono già 100 punti in più. Ma non mi innamoro da un sacco, è difficile farlo. Per me è importante, ma è necessario che concorrano un insieme di cose. Mentre non mi fa innamorare un certo tipo di insicurezza: quando percepisco che il vanto è frutto di un’insicurezza, lì mi tengo a distanza”.

Se vi siete persi l’intervista ad Ale su Vanity Fair potete vederla sul mio canale Youtube dedicato ad Ale https://t.co/dKLtqhgBuJ oppure sulla mia bellissima fanpage per Ale su instagram sembra aggiornata https://t.co/hCNY5yIHnF pic.twitter.com/s5i8oLi1L8 — 🇨🇭❤️MahmoodSvizzera❤️🇨🇭 (@MahmoodStories) November 27, 2021