Mahmood qualche giorno fa ha perso la casa dove abitava in seguito ad un brutto incendio che ha devastato e carbonizzato la Torre dei Moro in Via Antonini a Milano, un palazzo dove abitavano moltissime famiglie. L’incendio, presumibilmente esploso dagli ultimi piani in seguito ad un corto circuito, ha presto trasformato lo stabile in una torcia facendo esplodere tutte le finestre di tutti i piani. Per fortuna nessuno ha perso la vita.

Poco dopo l’incendio, Mahmood ha così tranquillizzato i fan che si erano allarmati per la sua salute: “Ragazzi sto bene. Per fortuna non ci sono state vittime. Un grazie ai vigili del fuoco per l’incredibile lavoro svolto e a tutti voi per i messaggi. Vi voglio bene. La vita è bella“.

Oggi il cantante di Rapide è tornato a parlare dell’accaduto esprimendo solidarietà ai suoi vicini:

“Oggi finalmente potremo constatare cosa rimane dei nostri effetti personali. Per molti dei miei vicini sarà più dura ricominciare, non tutti possono ricostruire una vita in pochi giorni e riavere ciò che avevano prima. Molte persone e molte famiglie hanno necessità di aiuto. Spero veramente che questa situazione non venga dimenticata in pochi giorni e che si faccia quanto possibile per aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno”.

Mahmood, la raccolta fondi per i suoi vicini di casa

Non solo, ha pure promosso una raccolta fondi per aiutare tutte le famiglie rimaste momentaneamente senza casa.

AIUTA SUBITO PER ANTONINI 32/34 Raga Ale ha postato questo nelle sue storie perchè hanno aperto una raccolta fondi per le persone che sono state cononvolte nell’incendio della Torre dei Moro in Via Antonini a Milano.Per tutte le info potete andare nella page @aiutosubitoantonini pic.twitter.com/yafoSikcxZ — ❤️🔱Mahmood_Ghettolimpo🔱❤️ (@MahmoodStories) September 1, 2021