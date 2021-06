Adesso è scoppiata in tutto il mondo la Maneskin mania, la band infatti è ai vertici delle classifiche di mezzo mondo. Prima dei ragazzi di Zitti e Buoni all’Eurovision ha sfiorato la vittoria Mahmood, che ieri intervistato da Claudia Rossi e Andrea Conti per Il Fatto Quotidiano ha detto cosa pensa dei suoi colleghi.

“Penso che siano stati bravi all’Eurovision. Se devo essere sincero io non è che ascolto tanta musica rock. Detto questo credo che si riconosce quando qualcuno ha qualcosa da dire o a del talento. Comunque loro sono molto giovani e non posso che appoggiare questa voglia che hanno di spaccare. Giustamente loro hanno spaccato. Quindi io, anzi, em, cioè, non lo so sai. Un featuring? Non lo so, adesso pensare, adesso, sono appena uscito con un disco e pensare ad altri featuring. Con questo disco mi ero promesso di fare una pausa mentale. In sostanza stimo questi ragazzi, hanno talento”.

A voler essere maligni diciamo che Alessandro non mi è sembrato molto entusiasta. Ma se non altro la stima è reciproca e vi lascio con questo bel video di Damiano che (in costume) balla Klan di Mahmood…

Mahmood, il consiglio ai Maneskin prima della finale dell’Eurovision 2021.

“Ai Maneskin consiglio solo di non preoccuparsi di niente. Ho visto le precedenti performance e sono stati bravissimi, devono solo essere spontanei e va bene così. Non credo riuscirà a vedere la finale perché sto ultimando il mio disco e sarà tutta la sera in studio di registrazione. Se ce la faccio vedrò lo show dal mio divano. Per me l’Eurovision è stato una bella esperienza e ho acquistato tanti fan grazie a questo spettacolo. Quindi devo molto alla manifestazione, è stato un bel punto di svolta”.