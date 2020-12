Ieri pomeriggio Mahmood ha pubblicato su Instagram una foto in cui indossa una t shirt e presenta un nuovo progetto in collaborazione con Yoox: “We did it! Sono orgoglioso di presentarvi ‘Mahmood x Yoox. La Capsule Collection che abbiamo creato insieme per celebrare la bellezza della condivisione e dire stop al bullismo, di qualsiasi natura. Spero che il 2021 possa riportarci il sorriso, in fondo ne abbiamo tutti bisogno“.

Fino a qui nulla di strano, l’account di Yoox però è stato più preciso ed ha spiegato che la collezione speciale è nata per supportare il Moige: “Mahmood indossa la sua capsule collection creata in esclusiva per Yoox in supporto del Moige, Movimento Italiano Genitori, a difesa dei bambini!“.

Sui social è scoppiata una polemica, soprattutto per le posizioni che il Moige negli anni ha preso nei confronti di prodotti a tema LGBT.

Un esempio? Elisabetta Scala, responsabile dell’osservatorio tv del Moige in merito al programma “I Fantastici 5” ha dichiarato: “E’ inaccettabile proselitismo verso i nostri figli e chiaro tentativo di convincere che gay è meglio. A guardare la tv sembra, in questi ultimi tempi, che essere gay sia un titolo di merito, un must per chi vuole sfondare nel mondo dello spettacolo o fare carriera, non solo in tv, ma anche nell’arte, nella moda e, sembra, anche in politica.

Questo tipo di trasmissioni in cui i gay sono mostrati come persone felici, perfettamente integrate e punto di riferimento per gli altri sono estremamente dannose sia per i bambini che, soprattutto, per gli adolescenti. E’ chiaro che presentare gli omosessuali sotto questa aurea dorata è solo un modo per dire che “Gay è bello”, anzi, che “Gay è meglio”. Come genitori non possiamo che dire no a questo programma”.

Diciamo che questa capsule collection me la sarei aspettata più da Povia che da Mahmood (che aveva già ricevuto molte critiche per le sue posizioni sui coming out).

I tweet su Mahmood e il Moige.

Mahmood che sostiene il Moige. Fermate il gioco, non ho capito. pic.twitter.com/pP6aBLnta1 — Francesco Canino (@fraversion) December 4, 2020

Moige che da decenni discrimina i gay e dice che la famiglia è solo quella formata da una donna e un uomo? Moige che sottolinea che vedere dei gay in tv e’ proselitismo? IMBARAZZANTE pic.twitter.com/6th5OcLEsq — blackout (@babycheneso) December 4, 2020

Giusto per fare un esercizio di memoria: era il 2004 e il MOIGE teneva dei corsi di educazione sessuale. Questi sono due estratti dalle lezioni sul tema “omosessualità” pic.twitter.com/2OTdqwhBgt — matteo (@tohackyourself) December 4, 2020

Una lista delle cose che ha fatto il MOIGE per “proteggere” i bambini: pic.twitter.com/L7jiboYv7E — francesco (@macheansia) December 4, 2020

Giuro che sono stanco di Mahmood e del suo continuo cagare fuori dal vaso ma soprattutto sono stanco dei gay che fingono di non vedere e non sapere solo per continuare ad avere i suoi pettorali nel loro feed, la sto prendendo DAVVERO MALE. — Jenanda Bollywood con la k da Babilonia (@_Fried_Shrimp) December 4, 2020