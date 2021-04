Mahmood questa mattina ha scatenato un pandemonio per un’intervista rilasciata a La Repubblica in cui – cito testuali parole – dice:

Ovviamente il cantante è stato sommerso di critiche perché nessuno ha mai scelto il proprio orientamento sessuale come se fosse una maglietta da indossare o un paio di scarpe da acquistare. Parole che oltretutto non ce le saremmo mai aspettate pronunciate proprio da lui, un giovane cantante cresciuto negli anni 2000 che solo un paio di anni fa ha detto:

A distanza di un paio di ore Mahmood ha prontamente rettificato l’intervista sostenendo di non aver mai detto che l’omosessualità sia una scelta. Quelle parole sarebbero infatti state scritte dal giornalista che al telefono avrebbe frainteso il cantante.

“Ieri ho fatto un’intervista su Repubblica su un tema a me molto caro, stamattina l’ho letta ed ho trovato una risposta scritta in maniera totalmente errata: io non ho mai detto che l’omosessualità è una scelta, ovviamente l’omosessualità non è una scelta, ma ci nasci. Ovviamente capita durante le interviste al telefoto di essere un po’ fraintesi”.