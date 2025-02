MAHMOOD: “SOTTOMARINI” – Scopri la nuova copertina del singolo!

“SOTTOMARINI” è il nuovo singolo di Mahmood che uscirà venerdì 21 febbraio. Il brano è stato presentato in anteprima al Festival di Sanremo, durante la finale della 75ª edizione. Mahmood ha co-condotto la quarta serata dedicata alle cover alongside Carlo Conti e Geppi Cucciari. Il pezzo rappresenta un racconto sincero e intimo, che affonda le radici nell’infanzia, simbolo di purezza, autenticità e amore incondizionato. L’artista invita gli ascoltatori a preservare il proprio bambino interiore, un messaggio che risuona profondamente nel testo della canzone.

Per anticipare l’uscita del singolo, è stata avviata una campagna di teaser a Sanremo, con l’apparizione di numerose parrucche fucsia in tutta la città, richiamando l’immagine del giovane Mahmood presente nella cover ufficiale del singolo e generando curiosità tra i fan.

Inoltre, è stato annunciato un tour che si svolgerà nel maggio 2025, con tappe in diverse città italiane. Si comincerà il 17 maggio a Bologna (Unipol Arena), proseguendo il 20 maggio a Roma (Palazzo dello Sport), il 21 maggio a Napoli (Palapartenope), il 24 maggio a Torino (Inalpi Arena) e concludendo il 25 maggio a Milano (Unipol Forum). I biglietti per il tour sono disponibili su Ticketone. Mahmood è presente anche sui social, tra cui Instagram, TikTok, Twitter e Facebook, per rimanere aggiornati su tutte le novità.