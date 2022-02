Mahmood e Blanco, come da tradizione sanremese, in questi giorni stanno rilasciando dozzine di interviste tutte rigorosamente in collegamento, onde evitare qualsiasi rischio di contagio. Se in quella di ieri Blanco si è letteralmente calato i pantaloni per mostrare al giornalista le mutande, qualche giorno fa i due hanno avuto non pochi problemi con il collegamento con Radio Deejay.

Quando Alessandro Cattelan, Federico Russo e Nikki di Radio Deejay si sono collegati con Mahmood e Blanco i due inizialmente non sentivano. “Ma stanno parlando con noi eh!” – ha esordito l’interprete di Soldi, per poi rivolgersi agli speaker radiofonici – “Raga ma noi sentiamo solo Nelly Furtado in questo momento! Sentiamo solo Nelly!“.

“Ma perché a Sanremo c’è Nelly Furtado? Forse è una canzone che ha sentito ieri e gli è rimasta in testa“, ha ironicamente commentato Cattelan. “Noi prima avevamo Belinda Carlisle” ha suggerito Nikki. A questo punto Mahmood ha chiesto aiuto alla sua ufficio stampa per capire come fosse possibile che loro sentissero Nelly Furtado e non Radio Deejay. Poco dopo l’amara scoperta: il computer aveva Spotify aperto con la playlist proprio di Nelly Furtado a palla. Ad averla messa? Blanco.

“Riccardo babbo di m*nchia ha messo play alla playlist del computer e non sentivamo niente! Ma dove l’hai messa? Ma dai, Riccardo!”.

Riccardo è ovviamente Blanco.

Un collegamento tragicomico ma anche divertente.

Ecco il video:

“MA DAIIIII RICCARDO” questi due mi fanno pisciare https://t.co/5mGo9GYwCo — mick 💐 (@mcugallagher) February 2, 2022