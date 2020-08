Nemmeno il tempo di festeggiare il disco d’oro di Dorado, che Mahmood ieri pomeriggio è stato travolto da una polemica. Mezza Twitter si è rivoltata contro il cantante a causa delle sue dichiarazioni rilasciate a Il Fatto Quotidiano. Alessandro ha detto che non scrive mai ciò che pensa sui social, perché in certi contesti tutto viene amplificato in negativo e che quindi Twitter, Facebook e Instagram sono un’arma a doppio taglio perché tutti si sentono in dovere di giudicare e criticare sempre e a prescindere. Quello che però ha fatto davvero infuriare i twitteri (che fino a ieri idolatravano Mahmood) è stata la parte finale dell’intervista, in cui il vincitore di Sanremo ha etichettato come “opinione” l’attacco di Gue Pequeno nei confronti di Ghali.

“Io non sono assolutamente razzista, tantomeno omofobo, però un rapper che si veste da donna e utilizza la borsetta mi fa ridere, che poi almeno fosse gay. Boh, mi sembrano cose assurde”.

A poche ore dalla polemica Mahmood ha risposto con un sintetico: “Ecco, appunto“.

Che vi avevo detto? Con la ridicola cultura del “cancelled” dimostrate solo che quello che ha detto Mahmood sui social è vero.

PS: Io che guardo da lontano i twitteri che si scannano, gli stessi che mesi fa mi hanno massacrato per aver criticato le dichiarazioni del loro idolo sul coming out…



Le risposte dei fan di Mahmood al suo post.