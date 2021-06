Mahmood oggi ha pubblicato il nuovo album, Ghettolimpo, anticipato dal singolo Klan.

All’interno dell’album – proprio come ha fatto Baby K per il suo Donna Sulla Luna – ci sono anche alcune hit dell’anno scorso, come ad esempio Dorado con Sfera Ebbasta e Rapide, la prima della scorsa estate, la seconda pubblicata addirittura a gennaio 2020.

In Ghettolimpo ci sono ovviamente anche Inuyasha, Klan, la versione spagnola di Klan ed un inedito inciso con Elisa dal titolo Rubini.

“Dopo la vittoria a Sanremo e il successo improvviso facevo fatica a riconoscermi. Ghettolimpo è una via di mezzo, a metà tra mortali e immortali. In questo disco nessuno è immortale e nessuno è un semplice umano ma tutti sono impegnati a fronteggiare da un lato l’inarrivabile e dall’altro la realtà più cruda e quotidiana. Quando è iniziata la quarantena ho scritto poco o niente. Chiuso in casa faccio molta fatica a scrivere. Al contrario è un disco che racconta molto il viaggio, l’ho scritto viaggiando. Alcuni testi sono nati sugli aerei, come ‘Baci dalla Tunisia’, che è stato il primo pezzo di ‘Ghettolimpo’ a vedere la luce. Il disco risente anche del percorso che ho fatto per tornare a riconoscermi”.

Mahmood | Ghettolimpo | Ascolta tutto l’album



Ghettolimpo | Tracklist

Dei Ghettolimpo Inuyasha Kobra Baci dalla Tunisia Klan Zero Rubini feat. Elisa Toffoli Dorado feat. Sfera Ebbasta e Feid Talata (٣) T’amo Karma feat. Woodkid Rapide Icaro è libero Klan (Spanish Version)