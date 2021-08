Ieri pomeriggio un brutto incendio è divampato nel grattacielo in via Antonini a Milano. Dopo ore di lavoro i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme e per fortuna non ci sono stati feriti. Tra i testimoni dell’accaduto anche Morgan, che ha filmato tutto in diretta ed ha rivelato che Mahmood abita all’ultimo piano di quel palazzo.

“Via, andiamocene. Guardate questo palazzo, prende fuoco ragazzi. Andiamocene subito, scappiamo immediatamente, scappa.

Eravamo in casa, è scoppiato questo incendio. Siamo a Milano. Questo è il grattacielo, sta andando completamente a fuoco. Dobbiamo andare via, non è sicuro. Una scena allucinante, stavamo per andare a fuoco anche noi, una scena assurda, fiamme altissime. Io sono scappato subito quando ho sentito il calore in casa, ho capito che non era sicuro. Lì ci abita anche Mahmood. Ci abita Mahmood, in quel palazzo lì. Lui abita all’ultimo piano.

Siamo scappati immediatamente. Il grattacielo stava andando a fuoco e c’erano detriti che cadevano. Non so ancora in che condizioni è la mia casa, se c’è ancora. La mia preoccupazione è che non ci siano delle persone dentro. Non si sa ancora nulla su questo. Stiamo aspettando che riescano a spegnere tutto”.