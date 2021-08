Ieri pomeriggio un brutto incendio ha devastato la Torre dei Moro in Via Antonini a Milano. Sembra che le fiamme siano partite dal penultimo piano a causa di un cortocircuito e in pochi minuti hanno avvolto quasi tutto l’edificio. Durante una diretta Morgan ha fatto sapere che nel palazzo vive anche Mahmood e subito i suoi fan si sono preoccupati.

Per fortuna non ci sono stati feriti e anche il cantante di Rapide sta benissimo. Poco fa infatti Alessandro ha voluto rassicurare tutti i fan: “Ragazzi sto bene. Per fortuna non ci sono state vittime. Un grazie ai vigili del fuoco per l’incredibile lavoro svolto e a tutti voi per i messaggi. Vi voglio bene. La vita è bella“.

Il post Instagram di Mahmood.

#Mahmood la casa se la può ricomprare ma voi haters che gioite di quello che è successo, la dignità non potete ricomprarla dopo averla buttata nel cesso perché ammesso che ci riusciate, puzzerebbe demmerda. Sfigati. — Ermal Meta (@MetaErmal) August 30, 2021

Le parole di Orio Delpiano, l’ingegnere che si è occupato del progetto della Torre dei Moro.