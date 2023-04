Mahmood ospite della finale dell’Eurovision 2023: l’annuncio

All’Eurovision 2023 di Liverpool ci sarà anche Mahmood: il cantautore sarà uno degli ospiti della finale della kermesse.

Non c’è due senza tre. Mahmood sarà uno dei protagonisti italiani all’Eurovision Song Contest anche nel 2023. Dopo aver già partecipato come concorrente nel lontano 2019 a Tel Aviv, e poi lo scorso anno a Torino, in coppia con Blanco, l’artista milanese è pronto a conquistare anche il pubblico di Liverpool. Stavolta, però, lo farà in una veste per lui del tutto inedita.

Mahmood ospite dell’Eurovision 2023

Per la prima volta nella sua carriera fin qui straordinaria, Mahmood avrà l’onore di essere uno dei grandi ospiti della finalissima dell’Eurovision Song Contest, che nel 2023 si terrà alla Liverpool Arena il prossimo 13 maggio.

Mahmood

L’artista è stato selezionato dalla BBC per esibirsi sul palco in una serata che parlerà molto italiano. Oltre a lui ci saranno infatti in gara ben tre artisti del nostro paese: non solo Marco Mengoni, ma anche Alessandra per la Norvegia e i Piqued Jacks, la band pistoiese protagonista per San Marino.

Mahmood all’Eurovision

Fin qui la kermesse continentale ha regalato grandi soddisfazioni ad Alessandro, capace di farsi conoscere e apprezzare a livello globale. A Tel Aviv con la sua Soldi arrivò al secondo posto, sfiorando una vittoria che avrebbe molto probabilmente meritato (e che gli fu strappata dall’olandese Duncan Laurence). Lo scorso anno ha invece avuto l’onore di vivere un Eurovision in casa, a Torino, insieme a Blanco con la loro Brividi, arrivata però non oltre il sesto posto.

Si tratta tra l’altro della prima volta che un cantante italiano viene invitato all’Eurovision fuori concorso in un’edizione che non si svolge nel nostro paese. Prima di lui avevano infatti figurato come ospiti solo Mario Del Monaco, Arturo Brachetti, Diodato, Dardust, Il Volo, i Måneskin e Gigliola Cinquetti, ma tutti in competizioni che si svolgevano nella penisola.

“Ringrazio gli organizzatori per avermi invitato, è un grande onore“, ha dichiarato lo stesso Mahmood in un comunicato stampa. L’ennesima dimostrazione di quanto sia riuscito a entrare nel cuore del pubblico grazie al suo talento straordinario e a uno stile riconoscibile che rende la sua musica comunicativa anche al di fuori dei confini nazionali.