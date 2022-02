Mahmood ha avuto un malore al Teatro Ariston poco prima di esibirsi con Blanco sulle note de Il Cielo In Una Stanza di Gino Paoli.

A rivelarlo è stato il portale Leggo, che ha così scritto:

“Mahmood si è sentito male. Infatti il cantante cinque minuti prima di esibirsi con Blanco in questa quarta serata del Festival di Sanremo 2022 ha avuto un mancamento. Prontamente soccorso dai sanitari e da un medico presenti dietro le quinte del teatro Ariston, il cantante si è poi ripreso, riuscendo a scendere sul palco per cantare “Il cielo in una stanza” insieme al suo compagno di viaggio”.

Il cantante di Soldi il palco con Blanco se lo è letteralmente mangiato, quindi probabilmente in camerino ha avuto solo un attacco di ansia.

“Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti”

EDIT:

La notizia è stata ripresa anche da FanPage, che ha però parlato di malore avvenuto nel pomeriggio e non durante la serata.

“Mahmood, in gara al Festival di Sanremo 2022 con Blanco, è stato colpito nel pomeriggio da un malore, poche ore prima dell’esibizione nella quarta serata del Festival. La notizia è stata confermata a Fanpage.it da fonti vicine all’artista. Il cantante, che nella serata dedicata alle cover ha cantato “Il cielo in una stanza” con Blanco avrebbe avuto un lieve malore, un mancamento. Sono stati necessari i soccorsi dei sanitari presenti al Teatro Ariston. Il malore, però, non ha impedito Mahmood di esibirsi con Blanco: “Il cielo in una stanza” è stata una grande performance”.