Della vita privata di Mahmood sappiamo poco o nulla, perché il vincitore di Sanremo non ama parlarne. Abbiamo visto solo una paparazzata insieme a quel bono di Gabriele Esposito e poi più nulla. Oggi a Verissimo Silvia Toffanin ha chiesto al suo ospite se è innamorato.

“Una domanda di riserva non si può avere? Sì, ero fidanzato, Ho passato un periodo di m***a. Per questo sto lavorando tanto, per non pensare all’amore. Perché ultimamente ho un po’ di confusione dentro. A livello mentale sono in mezzo tra lo stare bene e malissimo, ma ok così. Spero di capire bene, faccio fatica a capire le mie emozioni. Non so bene se sono innamorato adesso. Ho un po’ di caos nella cabeza”.

Ok, a quanto pare Alessandro è single, fatevi pure avanti!

Mahmood sul DDL Zan.

“Ho sempre supportato la lotta all’omotransfobia perché credo sia importante fare qualcosa. Io ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia molto libera e aperta. Ma non per tutti è così. Quindi lo stato dovrebbe difendere le persone che subiscono violenza. Non è normale che un ragazzo venga pestato se beccato a baciare il fidanzato in metro. Così come non è giusto che una ragazza venga cacciata di casa se fa coming out. Questa legge deve essere approvata per difendere chi sopporta tutto questo.

Mahmood: io sono stato fortunato, sono nato in una famiglia dalla mentalità aperta, il DDL ZAN serve a proteggere chi protezione non ne ha da solo 🥺#Verissimo #ddlZan pic.twitter.com/64XxGnlPJY — gin_.19 (@gin20003) May 22, 2021

#Mahmood “Sono stato fortunato perché sono cresciuto in una famiglia aperta mentalmente che ha saputo capire situazioni che altre non sarebbero riuscite a comprendere. Il #ddlZan deve essere approvata per difendere soprattutto le persone che non possono farlo da sole” #Verissimo pic.twitter.com/oW3PoSw94d — Andrea Conti (@IlContiAndrea) May 21, 2021

I rumor sul rapporto con Gabriele Esposito.

“In queste settimane è nata un’amicizia davvero speciale tra il cantante Mahmood e un ex ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi. I due si sono conosciuti durante una serata organizzata dall’amica comune Elodie, poco prima dell’inizio del 70esimo Festival di Sanremo. Da allora i due talentuosi ragazzi fanno di tutto per passare più tempo possibile insieme. Sono praticamente inseparabili. Chi è questo amico speciale? Un indizio: si seguono rispettivamente su Instagram. Un’amicizia non solo social”.

“Quella che mostriamo in queste pagine è la dimostrazione di un rapporto più chiaramente intimo. Stando alle fonti di “Chi”, Alessandro e Gabriele, si frequentano assiduamente nel capoluogo lombardo da una decina di giorni. E, pur abitando ciascuno a casa propria, pare che più volte il ballerino napoletano, ufficialmente single, abbia trascorso la serata con il cantante milanese. Lo stesso è accaduto domenica scorsa: partito la mattina presto per Roma dove aveva uno stage di danza, è rientrato in treno in serata. E chi c’era ad aspettarlo? Mahmood. Che lo ha accolto a bordo di una vettura rossa del car sharing e lo ha portato a casa propria. Un bacio, o almeno quello che sembra un bacio, quando Gabriele sale in macchina. Il braccio dell’uno che protettivamente cinge le spalle dell’altro mentre sostano davanti al portone”.