Mahmood deve mettere in pausa il suo tour per un’infiammazione alle corde vocali: ecco quali concerti slittano.

Brutte notizie per i fan di Mahmood: il cantante milanese, che aveva già rinviato negli scorsi giorni la data di Torre del Lago del 26 luglio, ha annunciato uno stop ai concerti. Dovrà prendersi una pausa a causa di un problema di salute. L’artista è infatti alle prese con una brutta infiammazione alle corde vocali. Lo ha annunciato ai fan con un messaggio su Instagram, specificando anche quali saranno i live che salteranno in questi giorni, e che verranno recuperati tra qualche giorno. Ecco tutti i dettagli.

Mahmood, corde vocali infiammate: tour in pausa

Si ferma così, improvvisamente, il Ghettolimpo Summer Tour del due volte vincitore di Sanremo. Nelle prossime ore avrebbe dovuto esibirsi in provincia di Lucca, a Torre del Lago, per poi passare a Bellinzona per una data del 29 luglio. A chiudere il mese avrebbe dovuto essere un concerto a Iglesias, nella sua Sardegna. Purtroppo però i medici gli hanno suggerito uno stop che porta al rinvio di tutti questi concerti.

Ghettolimpo di Mahmood

Per non rischiare, il cantante di Barrio dovrà stare a riposo almeno fino al 2 agosto. Spiega il cantante, con il cuore spezzato: “Mi hanno detto che devo stare a riposo fino, quindi spero che anche le date di Bellinzona e Iglesias siano recuperabili. Sono super triste e spero di rivedervi il più presto possibile“.

Quando verranno recuperati i concerti di Mahmood?

Fortunatamente, il cantante dovrebbe avere spazio nel suo calendario per recuperare le tre date saltate. Quella di Torre del Lago è stata già riprogrammata al 7 agosto. Non sappiamo ancora nulla di ufficiale, invece, per Bellinzona e Iglesias. Ricordiamo però che il cantante ha in programma una pausa di almeno venti giorni successiva al 7 agosto. Vedremo se rinuncerà a qualche giorno di vacanza per recuperare gli appuntamenti perduti. Ovviamente una decisione che non spetta solamente a lui.