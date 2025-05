Mahmood: Il Concerto che Rinnova il Pop Italiano [Info e Biglietti]

Mahmood ha raggiunto un riconoscimento significativo nel panorama musicale italiano, dopo il successo a Sanremo nel 2019 con “Soldi”. Con la sua voce unica e il genere definito “Maroccan pop”, ha saputo innovare e amalgamare diversi stili, contribuendo a un’evoluzione musicale.

La sua carriera, iniziata qualche anno prima passando per X Factor e Sanremo Giovani, lo ha portato a intraprendere un tour nei palazzetti italiani. Il secondo ciclo di concerti è iniziato il 17 maggio 2025 all’Unipol Arena di Bologna, con tappe successive a Roma, Napoli, Torino e Milano.

Il suo spettacolo si distingue per la maturità artistica e per un’attenta cura dei dettagli, con un mix di urban e cantautorato che ha pochi eguali in Italia. Mahmood ha presentato un live che incanta, con cambi di scena e look ben strutturati, un contributo fondamentale della coreografia, curata da Carlos Diaz Gandia.

La scaletta del tour include brani come “Klan”, “Nei letti degli altri”, e “Soldi”, confermando la sua versatilità e l’impatto emotivo delle sue performance.

Le date del tour sono:

– 20 maggio 2025 – Roma, Palazzo dello Sport

– 21 maggio 2025 – Napoli, Palapartenope

– 24 maggio 2025 – Torino, Inalpi Arena

– 25 maggio 2025 – Milano, Unipol Forum

I biglietti sono disponibili su Ticketone e Mahmood può essere seguito sui social media per ulteriori aggiornamenti e contenuti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it