Mahmood e Blanco ieri pomeriggio sono stati argomento di dibattito a Pomeriggio 5.

Fra gli analisti che hanno avuto il piacere di commentare la loro vittoria al Festival di Sanremo c’è stata anche Vladimir Luxuria che, per errore, ha dichiarato che Mahmood avrebbe fatto coming out.

“Il segnale nuovo di Sanremo di quest’anno è che due uomini, uno eterosessuale che [in questo video, ndr] si sta sbaciucchiando con la sua fidanzata Giulia e Mahmood, che invece ha fatto coming out, che possono cantare insieme una bella canzone d’amore, perché l’amore è per tutti”.

Poche ore dopo, via Twitter, la dovuta rettifica:

“Chiedo scusa per la gaffe che ho fatto oggi pomeriggio a Pomeriggio 5 sul coming out di Mahmood: in realtà lui ha solo parlato di coming out ma non lo ho mai fatto. Mi sono confusa. Sorry”.

Il cantante di Soldi, infatti, non ha mai fatto apertamente coming out anche se in passato è stato pizzicato dai paparazzi baciarsi con un ragazzo. Un tale di nome Lorenzo, etichettato dai magazine come suo fidanzato. La scorsa primavera però, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, a domanda diretta “sei innamorato?” ha risposto così:

“Una domanda di riserva non si può avere? Sì, ero fidanzato, Ho passato un periodo di m***a. Per questo sto lavorando tanto, per non pensare all’amore. Perché ultimamente ho un po’ di confusione dentro. A livello mentale sono in mezzo tra lo stare bene e malissimo, ma ok così. Spero di capire bene, faccio fatica a capire le mie emozioni. Non so bene se sono innamorato adesso. Ho un po’ di caos nella cabeza”.