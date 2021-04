Non solo Fedez ed Elodie, oggi anche Mahmood dal suo profilo Instagram ha voluto sostenere il DDL Zan. Il vincitore di Sanremo ha anche rivelato di aver assistito ad episodi di discriminazione, soprattutto quando era ragazzino.

A volte, forse per paura o per debolezza, mi sono trovato inerme davanti a situazioni che per me erano una violenza. Violenza che uccide la libertà di essere se stesso. Ora ho 28 anni e sento di avere, come tutti, la responsabilità di sostenere questo disegno di legge”.

Un applauso a Mahmood, anche se mi sento di dire che in futuro dovrebbe forse scegliere meglio le associazioni da sostenere.

Se il cantante di Rapide ha scelto Instagram, Michele Bravi ha parlato del DDL Zan in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano.

“Dover affermare la necessità di una legge che difenda da atti discriminatori e violenti è dire un’ovvietà. Eppure si continua ad affrontare l’omotransfobia come un atto archiviato e risolto. E questo è pericoloso e imprudente. Quando si parla di diritti umani non c’è un ‘più importante’ o un ‘meno importante’, esiste solo la speranza di chi affida nelle mani dello Stato la necessità di riconoscere una protezione alla propria libertà e quindi dar modo ad un disegno di legge di attuarsi concretamente senza interruzioni ingiustificate”.

“Io non ho mai detto di essere gay. La mia è una generazione che non rileva differenze se hai la pelle di un certo colore o se ami qualcuno di un sess0 o di un altro. Io sono fidanzato, ma troverei poco educata la domanda se ho una fidanzata o un fidanzato. Specificare significa già creare una distinzione.

Non mi pongo il problema. L’idea stessa del coming out è un passo indietro, perché presuppone il bisogno di dividerci tra etero e omosessuali. E’ come per l’integrazione: queste cose, per la mia generazione, esistono già. Se vado a letto con un uomo o una donna non frega niente a nessuno“.