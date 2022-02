Mahmood e Blanco: vincitori di Sanremo 2022. L’ultima serata dedicata alla musica italiana, ha regalato innumerevoli colpi di scena e musica di qualità. Amadeus ha voluto al suo fianco una co-conduttrice di eccellenza. Stiamo parlando della splendida Sabrina Ferilli. Tanti i cantanti in gara che si sono sfidati per un ambitissimo primo posto.

Riflettori puntati su Blanco e Mahmood, che anche alla finale hanno regalato un’emozione forte al pubblico, con il brano: Brividi.

Sono stati sin da subito i favoriti di questa 72esima edizione del Festival di Sanremo. Una canzone dal significato profondo, che ha di certo segnato un punto importante in questa gara canora.

A fine esibizione, ad attirare l’attenzione del pubblico, è stato Blanco con un gesto inaspettato. Il cantante ha fatto una dedica così: “Per Giulia”, pochi secondi prima di abbandonare il palco del Teatro Ariston, accompagnato dalla sua spalla Mahmood.

Ovviamente i social impazzano con le ipotesi. Giulia Salemi è sempre molto attiva sul web, soprattutto super attenta a ciò che accade nel corso della serata del Festival.

Nel sentire nominare da Blanco il suo nome, l’influencer si è precipitata a chiarire il mal capito. Dichiara che il riferimento del cantante non è nei suoi confronti: “Tranquilli raga, non ero io la Giulia”. Quindi la domanda nasce spontanea, a chi era riferito il saluto di Blanco? Semplicemente alla sua fidanzata, per l’appunto Giulia.

Il momento magico venutosi a creare sul palco di Sanremo, il cantante lo ha voluto dedicare alla sua dolce metà. La ragazza è conosciuta soprattutto dagli utenti social, perché spesso compare sul profilo del suo ragazzo. Giulia ha conosciuto il cantante prima del suo successo. Lei è originaria di Desenzano, Del Garda, in provincia di Brescia.