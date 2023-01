Mahmood e Blanco tornano a Sanremo nel 2023: l’annuncio

Sanremo 2023, tra gli ospiti ci saranno anche Mahmood e Blanco: l’annuncio di Amadeus durante l’evento di Capodanno.

Amadeus non perde un colpo e non perde l’occasione per regalare grandi sorprese a tutti i fan del Festival di Sanremo. Per l’edizione 2023 sta preparando uno spettacolo in grado di soddisfare tutti, e giorno dopo giorno ha deciso di snocciolare notizie e novità relative non solo ai cantanti in gara, ma anche ai grandi ospiti. Tra questi, ad esempio, sappiamo ormai che ci saranno anche Mahmood e Blanco, i due vincitori della scorsa edizione. E non finisce qui…

Sanremo 2023: ospiti Mahmood e Blanco

Non sappiamo ancora se ci saranno grandi ospiti internazionali in questa edizione di Sanremo, ma sappiamo già che Amadeus non sempre è coerente con quello che dice. Aveva affermato che non ci sarebbero stati cantanti italiani ospiti, se non over 70. E, invece, ci sarà almeno un’eccezione alla regola: Sul palco saliranno infatti nuovamente Mahmood e Blanco, i vincitori della scorsa edizione. Due ragazzi che, insieme, non arrivano nemmeno vicino ai 70 anni.

Mahmood e Blanco

A dare l’annuncio è stato lo stesso Amadeus sul palco de L’anno che verrà, il Capodanno 2023 da lui condotto, in diretta su Rai 1 da Perugia, a cavallo tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. “Mahmood e Blanco, vincitori dell’ultima edizione, saranno ospiti del prossimo Festival di Sanremo nella prima serata, il 7 febbraio“, ha annunciato il conduttore, subito dopo l’esibizione di Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni proprio nei panni di Blanco e Mahmood, regalando a tutti i loro fan una gioia immensa.

La reazione dei fan sui social

Ovviamente una notizia del genere, arrivata a bruciapelo in un clima già di per sé festoso, è stata accolta con estrema gioia dai fan dei due cantanti, vincitori dell’ultima edizione di Sanremo. Sui social sono stati infatti in molti a esprimere la propria felicità per il ritorno sul palco dell’Ariston per la coppia che ci ha rappresentati, e con dignità, allo scorso Eurovision di Torino.

“Amadeus, ti amo“, ha scritto qualcuno, mentre altri hanno stappato bottiglie di spumante, in onore del nuovo anno ma anche del ritorno dei due cantanti. Insomma, in attesa di scoprire tutti gli altri ospiti, possiamo già affermare con certezza che Amadeus ancora una volta ha fatto centro.