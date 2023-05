Mahmood dà la voce a Sebastian de La Sirenetta

Mahmood debutta come doppiatore: il cantante darà la voce di San Sebastian, il granchio de La Sirenetta, nel nuovo live action.

C’è sempre una prima volta, anche quando si sono già raggiunte vette importanti di successo nella propria carriera. Mahmood sta per fare il suo debutto come doppiatore, e non in un ruolo di poco conto. L’artista milanese, vincitore di Sanremo Giovani nel 2018 e del Festival di Sanremo, tra i Big, nel 2019 e nel 2022, sarà infatti la voce di Sebastian, il simpatico granchietto tra i protagonisti del film La Sirenetta, nella nuova versione live action di un classico amatissimo della Disney.

Mahmood doppiatore di Sebastain

Il nuovo live action è atteso nelle sale italiane, distribuito dalla Walt Disney Company Italia, dal prossimo 24 aprile. Un film evento che ha già creato più di una polemica, anche negli anni passati, a causa della scelta dell’attrice che interpreta Ariel, Halle Bailey.

Mahmood

Se in America si è molto discusso, decisamente troppo, per questa decisione, in Italia non ha fatto rumore, per il momento, la scelta di far doppiare il simpatico granchio a Mahmood, che di professione non fa il doppiatore ma il cantante. E anche di successo, con già 29 dischi di platino conquistati in carriera e 2,7 miliardi di streaming totali. Un successo clamoroso che lo ha portato a essere chiamato come ospite d’onore anche per la finale dell’Eurovision Song Contest, il prossimo 13 maggio, primo italiano a partecipare in questa veste in un’edizione che si svolge fuori dai confini nazionali.

La trama de La Sirenetta

Il nuovo live action Disney ricalca la storia del classico di animazione che già conosciamo. Diretto dal candidato all’Oscar Rob Marshall, racconta la storia della sirenetta Ariel, figlia ribelle del Re Tritone, che desidera scoprire il mondo oltre la superficie del mare e che si innamora del principe Eric. Per poter stare con lui stringe un patto con la malvagia Ursula, ma mette così a rischio non solo la sua vita, ma anche quella dell’amato padre.

Oltre ad Halle Bailey, nel cast figurano i nomi di Jonah Hauer-King nei panni di Eric, di Javier Bardem nel ruolo di Tritone e di Melissa McCarthy in quello di Ursula. Le musiche portano la firma di Alan Menken, autore pluripremiato che ha già composto per la Disney la musica di La bella e la bestia e di Aladdin.