Mahmood con i suoi fra nel video di Tuta Gold (e sul web citano Un’Emergenza D’Amore di Laura Pausini)

Mahmood ha chiamato a rapporto tutti i suoi fra e un paio di mucche per la realizzazione del video di Tuta Gold, brano che ha portato in gara al Festival di Sanremo e che gli ha fatto conquistare la top5 della classifica della sala stampa.

Tuta acetata, collane d’oro, capelli ingelatinati, grillz sui denti e coreografia creata ad hoc: tutto questo ha reso il video di Tuta Gold molto caratteristico ed è un peccato che Mahmood non abbia riproposto lo stesso concept anche sul palco del Teatro Ariston dove invece si è presentato in versione leather senza ballerini.

Mahmood, Gigi & Ross su Twitter: “Sta cantando il ritornello di Un’Emergenza D’Amore”

Un po’ bad boy con i suoi fra e un po’ anche Laura Pausini in Un’Emergenza d’Amore. Ditemi se quando canta “Maglia bianca, oro sui denti, blue jeans / Non paragonarmi a una b1tch così / Non era abbastanza noi soli sulla jeep” non vi ricorda un po’ “Come una moneta, un amuleto / Che tra le mie mani, burlerò / È un’emergenza d’amore / Questo volerti per me” della sora Pausini.

Una somiglianza notata dal duo Gigi & Ross che non mi permetterà più di ascoltare Tuta Gold senza immaginarmi Laura Pausini con una tuta dorata con cinque cellulari in tasca.

Ma Mahmood sta cantando il ritornello di “un’emergenza d’amore” di Laura Pausini!!! #Sanremo2024 — Gigi & Ross (@Gigi_e_Ross) February 6, 2024

Bridge della canzone di Mahmood identico a un’emergenza d’amore della Pausini.

Cioè non Bohemian Rapsody eh. — Avvododo (@Avvododo) February 6, 2024