MAHMOOD: cinque concerti imperdibili in primavera [Info & Biglietti]

MAHMOOD, dopo il successo delle prime tappe del N.L.D.A. TOUR, annuncia cinque nuove date previste per la primavera 2025. Gli eventi si terranno il 17 maggio all’Unipol Arena di Bologna, il 20 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, il 21 maggio al Palapartenope di Napoli, il 24 maggio all’Inalpi Arena di Torino e si concluderanno il 25 maggio all’Unipol Forum di Milano.

La prima parte del tour, iniziata venerdì 18 ottobre da Jesolo (VE), ha già riscosso grande successo, con un doppio sold out a Milano. Il tour prosegue il 25 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze, seguito dalla data del 27 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma (sold out) e il 31 ottobre al Palapartenope di Napoli (anch’essa sold out).

Il concerto è stato concepito come un “rave teatrale” caratterizzato da diverse atmosfere, che alternano momenti sognanti a elementi più underground. Questo approccio intende riflettere i molteplici mondi e le esperienze di Mahmood, mostrando la sua evoluzione artistica e portando il vibe dei club europei all’interno degli spazi amplificati dei palasport. Lo show, diretto creativamente da Type-Ten, è diviso in tre parti, con dettagli progettati per supportare e valorizzare il racconto visivo in modo coerente. Ogni aspetto, dai visual alle coreografie, dalle luci agli abiti, è studiato per enfatizzare ulteriormente le emozioni espresse in scena.

Le nuove date del tour sono state annunciate e le prevendite per i biglietti sono disponibili da oggi, venerdì 25 ottobre, alle ore 18:00.

Queste nuove tappe rappresentano un’ulteriore opportunità per i fan di assistere a uno spettacolo che combina musica, arte e performance, portando sul palco l’evoluzione di uno degli artisti più apprezzati della scena musicale italiana. La condivisione delle emozioni e la creazione di esperienze coinvolgenti sono al centro di questo tour, che promette di continuare a stupire e affascinare il pubblico.

Per informazioni sui biglietti e ulteriori dettagli, gli interessati possono visitare il sito di Ticketone. Mahmood continua a mantenere un forte legame con il suo pubblico anche attraverso i social media, dove aggiorna i fan sulle sue attività e novità.