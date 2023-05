Mahmood canterà Imagine di John Lennon

Ospite della finale dell’Eurovision Song Contest 2023 a Liverpool, Mahmood canterà il capolavoro Imagine di John Lennon.

Mahmood è pronto a far sciogliere in lacrime tutto il pubblico dell’Eurovision Song Contest 2023. Il cantante italiano non sarà infatti solo un semplice ospite nella serata finale dell’evento che si terrà a Liverpool dal 9 al 13 maggio. Sarà invece, con tutta probabilità, l’artista che avrà la responsabilità più grande: cantare davanti al pubblico della città dei Beatles l’inno pacifista più importante mai scritto dall’ex Beatle John Lennon, Imagine.

Mahmood canterà Imagine all’Eurovision

L’annuncio è stato dato in conferenza stampa dal vicedirettore dell’Intrattenimento prime time della Rai, Claudio Fasulo. Mahmood non solo sarà il primo ospite italiano all’Eurovision in un’edizione che non si svolge in Italia, ma anche l’ospite che si prenderà il carico della responsabilità di cantare un inno di pace davanti a tutto il mondo, in un momento storico in cui di pace c’è più che mai bisogno.

Mahmood

Una scelta importante che ovviamente è motivata dal fatto che il Contest quest’anno si svolge a Liverpool, nella città dei Beatles. Mahmood infatti sarà uno dei sei ospiti che canteranno pezzi dedicati agli artisti che hanno fatto la storia della città. Con lui ci saranno Sonia (Inghilterra), Cornelia Jakobs (Svezia), Netta (Israele), Daði Freyr (Islanda) e Duncan Laurence (Paesi Bassi).

Di seguito il video ufficiale di Imagine:

Dove vedere l’Eurovision

Il più grande show musicale a livello mondiale si terrà dal 9 al 13 maggio a Liverpool. Le semifinali, il 9 e l’11 maggio, saranno trasmesse in diretta su Rai 2. La finale sarà invece in diretta su Rai 1 dalle ore 20.40 e sarà visibile anche su RaiPlay e Rai Italia, oltre che ascoltabile tramite la diretta di Rai Radio 2.

La conduzione è affidata a Gabriele Corsi e Mara Maionchi, mentre in gara ci saranno, oltre a Marco Mengoni per l’Italia, anche gli italiani Piqued Jacks per San Marino e Alessandra per la Norvegia. La lettura dei voti assegnati dal nostro paese sarà invece affidata a Kaze, protagonista dello scorso Sanremo Giovani.