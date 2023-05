Mahmood canta le canzoni della Sirenetta: tutti gli audio da Baciala a In Fondo Al Mar

Mahmood in La Sirenetta è stato chiamato per doppiare Sebastian, il granchio amico di Ariel.

Al contrario della sirena dai rossi capelli che ha due doppiatrici (una per la parte parlata e una per la parte cantata) Mahmood per Sebastian ha prestato la propria voce sia per il doppiaggio che per il canto. Fra le canzoni più celebri di Sebastian ci sono In Fondo Al Mar e Baciala. “Aspettavo questo ruolo da quando avevo cinque anni” ha ironizzato su Instagram.



Mahmood: il testo di “Baciala” cambiato per il politicamente corretto

A Vanity Fair il compositore del film Alan Menken ha dichiarato che il testo di Baciala è stato ritoccato rispetto alla versione originale. “Ci sono alcuni ritocchi al testo di Baciala perché le persone sono diventate molto sensibili all’idea che il principe Eric possa imporsi in qualche modo su Ariel”. Questo perché – così come era cantata nel 1989 – Eric baciava Ariel senza il suo consenso essendo lei muta.

“Lei ti piace / Tanto tanto da morir / Forse tu le piaci / Ma lei non sa come dirlo / Ma non servono / Le parole sai / Allora baciala”.

Fra le canzoni inedite de La Sirenetta c’è Il Grande Scoop cantata da Mahmood (Sebastian) e Alessia Amendola (Scuttle).



La canzone (censurata) di Ursula

Fra le canzoni più celebri de La Sirenetta c’è anche La Canzone di Ursula interpretata da Simona Paticucci che nel 1989 doppiò il personaggio di Ariel. Anche questa canzone è stata rivisitata ed è stata tagliata la parte in cui Ursula canta frasi oggi considerate sessiste. Queste:

Agli uomini le chiacchere non vanno

Si annoiano a sentire “bla bla bla!”

Sulla terra va così

E le signore fanno in modo da evitare di parlare un po’ di più

Ai maschi la conversazione non fa effetto

Il gentleman la evita se può

Si innamorano però

Di colei che sa tacer.



Infine non poteva mancare la canzone di Ariel interpretata da Yana_C.