Mahmood annuncia l'European Tour 2024

Mahmood annuncia oggi l’European Tour, sedici date – prodotte da Friends & Partners – che lo vedranno esibirsi nei mesi di aprile e maggio 2024 nei principali club di 10 Paesi europei – fra cui Regno Unito, Francia, Germania, Spagna – per poi concludersi con una tappa italiana al Fabrique di Milano, prevista per il 17 maggio 2024. Sabato 13 maggio sarà ospite nella serata finale dell’Eurovision Song Contest 2023 alla Liverpool Arena. Si tratta della prima volta in cui un artista italiano viene invitato a esibirsi fuori concorso in un’edizione di Eurovision che si svolge all’estero.

Il tour europeo avrà inizio il 4 aprile 2024 dal Rockhal di Lussemburgo (Lussemburgo) e proseguirà poi il 7 aprile al Kentish Town Forum di Londra (UK), l’8 aprile all’Olympia di Parigi (Francia), il 10 aprile al Komplex 457 di Zurigo (Svizzera), il 12 aprile al Thonex Live di Ginevra (Svizzera), il 13 aprile al Live Music Hall di Colonia (Germania), il 15 aprile al Paradiso di Amsterdam (Paesi Bassi), il 16 aprile al Cirque Royal di Bruxelles (Belgio), il 18 aprile al Im Wizemann di Stoccarda (Germania), il 21 aprile all’Huxleys Neue Welt di Berlino (Germania), il 22 aprile al Stodola di Varsavia (Polonia), l’8 maggio al Riviera di Madrid (Spagna), il 9 maggio al Razzmatazz di Barcellona (Spagna), l’11 maggio al Sala Mamba di Murcia (Spagna), il 12 maggio al Pazo de la Cultura di Pontevedra (Spagna) per poi concludersi con una data italiana al Fabrique di Milano, prevista per il 17 maggio 2024. Le prevendite e tutte le informazioni sul tour sono disponibili su www.friendsandparters.it

Dopo la vittoria del Festival di Sanremo nel 2022 con Blanco con il brano ‘Brividi’ (sette dischi di platino) e la seconda partecipazione in gara a Eurovision, Mahmood si è esibito live nei club delle principali città europee e italiane, per poi proseguire in estate con il Ghettolimpo Summer Tour e con una straordinaria partecipazione al Sunny Hill Festival in Kosovo, la rassegna musicale fondata e diretta da Dua Lipa e dal padre Dukagjin. Lo scorso ottobre è stato inoltre presentato a Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma,’Mahmood’, il docufilm – prodotto da Red Carpet, società del gruppo Ilbe, in collaborazione con Tulipani Management e Prime Video – che racconta la sua storia, e premiato lo scorso marzo ai Filming Italy Los Angeles 2023 nella categoria Best Docu Film Award.

Mahmood presterà inoltre la propria voce – nel cast della versione italiana – all’iconico personaggio di Sebastian nella rivisitazione in chiave live-action del classico d’animazione Disney ‘La Sirenetta’, diretta da Rob Marshall e distribuita da The Walt Disney Company Italia, che arriverà il 24 maggio nelle sale italiane. L’artista oggi conta 29 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e ha quasi 2,7 miliardi di streaming totali all’attivo.