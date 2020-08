Una rissa con i turisti e il capitano del Manchester United viene arrestato a Mykonos. Harry Maguire, difensore dei red devils, è finito in manette nelle prime ore di oggi, come riferisce la stampa locale. Maguire è stato bloccato all’alba all’esterno di un locale mentre era coinvolto in un alterco con alcuni turisti inglesi. Il calciatore, a quanto pare, avrebbe anche opposto resistenza agli agenti. Lo United, come riferisce The Sun, ha diffuso una nota: “Il club è al corrente del presunto incidente che ha coinvolto Harry Maguire a Mykonos. Sono stati avviati contatti con Harry che sta collaborando totalmente con le autorità greche”.

