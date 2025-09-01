21.6 C
Roma
lunedì – 1 Settembre 2025
Spettacolo

Mago del Cremlino: il potere di Putin in un film avvincente

Da StraNotizie
Mago del Cremlino: il potere di Putin in un film avvincente

Il film “Il mago del Cremlino”, ispirato all’omonimo romanzo di Giuliano da Empoli, è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. La regia è di Olivier Assayas, che esplora le trasformazioni della Russia attraverso la figura di Vadim Baranov, interpretato da Paul Dano. Questo personaggio, un artista dell’avanguardia, si trasforma in produttore di reality show e poi in spin-doctor di Vladimir Putin, avendo un ruolo cruciale nell’emergere della nuova Russia.

Assayas ha voluto mettere in risalto le affinità nei meccanismi di potere tra Russia e Italia, di cui ha avuto esperienza anche attraverso Giuliano da Empoli, suo ex collega a Firenze. La performance di Jude Law nel ruolo di Putin ha richiesto una recitazione interiore, cercando di esprimere le emozioni del leader dietro una facciata pubblica più che rigorosa. Law si è preparato usando materiali di archivio e ha lavorato con il make-up per trovare un aspetto somigliante senza eccessi di prostetica.

Alicia Vikander, nel ruolo di Ksenia, contribuisce a portare una prospettiva femminile forte all’interno di un mondo dominato da uomini, sfidando Baranov e mettendo in discussione le sue scelte. La sceneggiatura è stata scritta in collaborazione con Emmanuel Carrère, che ha apportato la sua conoscenza della storia russa e delle sue dinamiche. Assayas ha parlato della sua frustrazione per la politica odierna e della difficoltà di rispondere ai nuovi poteri, sottolineando la mancanza di reattività di chi ha lottato per la democrazia.

Articolo precedente
Odontoiatria e tecnologia: il primato di Napoli nel mondo
Articolo successivo
Infortuni: Conceição costretto a lasciare Juventus-Genoa
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.