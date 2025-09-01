Mago del Cremlino: il potere di Putin in un film avvincente

Il film “Il mago del Cremlino”, ispirato all’omonimo romanzo di Giuliano da Empoli, è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. La regia è di Olivier Assayas, che esplora le trasformazioni della Russia attraverso la figura di Vadim Baranov, interpretato da Paul Dano. Questo personaggio, un artista dell’avanguardia, si trasforma in produttore di reality show e poi in spin-doctor di Vladimir Putin, avendo un ruolo cruciale nell’emergere della nuova Russia.

Assayas ha voluto mettere in risalto le affinità nei meccanismi di potere tra Russia e Italia, di cui ha avuto esperienza anche attraverso Giuliano da Empoli, suo ex collega a Firenze. La performance di Jude Law nel ruolo di Putin ha richiesto una recitazione interiore, cercando di esprimere le emozioni del leader dietro una facciata pubblica più che rigorosa. Law si è preparato usando materiali di archivio e ha lavorato con il make-up per trovare un aspetto somigliante senza eccessi di prostetica.

Alicia Vikander, nel ruolo di Ksenia, contribuisce a portare una prospettiva femminile forte all’interno di un mondo dominato da uomini, sfidando Baranov e mettendo in discussione le sue scelte. La sceneggiatura è stata scritta in collaborazione con Emmanuel Carrère, che ha apportato la sua conoscenza della storia russa e delle sue dinamiche. Assayas ha parlato della sua frustrazione per la politica odierna e della difficoltà di rispondere ai nuovi poteri, sottolineando la mancanza di reattività di chi ha lottato per la democrazia.