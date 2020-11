“Non è stata una scelta facile ma ho deciso di tornare”. Con queste parole l’ex campione del mondo dei 100 stile libero Filippo Magnini annuncia il ritorno alle gare a 38 anni. “Sono passato attraverso il buio, ho quasi toccato il fondo ma tutto questo al posto di buttarmi giù mi ha dato la giusta motivazione per lottare, per vincere, per tornare a gareggiare dimostrando quello che è sempre stato il mio valore sportivo -aggiunge il pesarese su Instagram-. Oggi il mio sport sta soffrendo e non posso rimanere a guardare. Io torno in acqua, per me, per la mia famiglia per il mio paese. È ufficiale…ci vediamo ai blocchi di partenza”.

