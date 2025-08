Magna Graecia Film Festival: trionfi e emozioni a Soverato

L’attenzione sul mondo del cinema torna a brillare con il termine della 22esima edizione del Magna Graecia Film Festival, tenutosi a Soverato, in Calabria. Ideato e diretto dai gemelli Gianvito e Alessandro Casadonte, il festival si è contraddistinto per un calendario ricco di eventi, proiezioni e dibattiti, favorendo l’incontro tra cinema, cultura e tematiche sociali.

La serata di chiusura ha visto come protagonista Serena Rossi, poliedrica artista che ha condiviso con il pubblico la sua carriera, dalle esperienze nel musical e nel teatro alla notorietà acquisita con la soap opera “Un posto al sole”. Rossi ha inoltre esibito un emozionante estratto dal suo spettacolo “SereNata a Napoli”, risultando visibilmente commossa al ricevere la Colonna d’Oro.

Nel corso della cerimonia di premiazione, che ha ospitato figure istituzionali come il presidente della Calabria Film Commission e il sindaco di Soverato, sono stati assegnati vari premi. Tra i vincitori spiccano Francesco Costabile, per “Familia”, e Gianluca Jodice, che ha ricevuto il riconoscimento per la Miglior Regia con “La Déluge”. Anche Valerio Mastandrea e Enrico Audenino sono stati premiati per la Miglior Sceneggiatura con “Nonostante”.

Un omaggio speciale è stato riservato a Giovanni Scambia, figura stimata nel settore medico, mentre Denise Capezza, madrina del festival, ha raccontato il suo percorso artistico, mettendo in luce il suo lavoro su “Moana Pozzi”. La manifestazione ha anche dedicato spazio all’arte indipendente con il Clorofilla Film Festival, promuovendo nuovi autori e linguaggi cinematografici.

La manifestazione ha concluso con un forte messaggio di valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del territorio calabrese, cementando ulteriormente il suo ruolo nel panorama filmico italiano.