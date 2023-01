Magma Mini, tastiera da gaming compatta e programmabile sotto i 50 euro

Il marchio di periferiche Roccat ha presentato la tastiera da gaming Magma Mini. L’ingombro compatto è pari al 60% delle dimensioni di una tastiera full-size, perfetta per i giocatori PC che hanno bisogno di più spazio per i movimenti del mouse, e la sua piastra superiore illuminata è dotata di cinque zone programmabili con illuminazione AIMO RGB. Magma Mini è dotata di switch a membrana con un punto di attivazione intermedio, funzionalità ampliate dei tasti con la tecnologia EasyShift Plus e resistenza all’acqua e alla polvere con grado IP33. Il prezzo è di 49,99 euro. “Magma Mini è la mini-tastiera PC che si distingue perché unisce il popolare formato 60% alle prestazioni e all’illuminazione RGB per cui Roccat è conosciuta”, ha dichiarato Juergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation, la compagnia che produce le periferiche Roccat. “Magma Mini offre anche una protezione durevole con classificazione IP33 contro polvere, particelle e liquidi, e la sua fascia di prezzo la rende una scelta facile per i giocatori PC che vogliono aggiungere l’illuminazione RGB al loro desktop”.