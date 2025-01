Maglioni e Felpe: I Favoriti del Momento

Le vendite di saldi invernali sono già iniziate in Valle D’Aosta e partiranno domani (sabato 4 gennaio) in tutta Italia, suscitando un alto interesse nei consumatori. Secondo un sondaggio di Ipsos per Confesercenti, il 46% degli intervistati intende acquistare almeno un prodotto, mentre il 50% considererà le offerte prima di acquistare. Il 59% ha già pianificato un budget per il rinnovo del guardaroba, con una spesa media di circa 218 euro a famiglia. Nel Centro Italia, questa cifra è più alta, quasi 263 euro, e gli over 34 spenderanno mediamente 239 euro.

I saldi rimangono l’evento promozionale più apprezzato dagli italiani, con il 53% degli intervistati che li considera i più convenienti, rispetto al 20% che preferisce il Black Friday. In linea con quanto osservato durante l’ultima settimana di Natale, i negozi fisici sono preferiti per gli acquisti: l’81% dei consumatori acquisterà almeno un prodotto in negozio, contro il 54% che opterà per l’online.

I prodotti più desiderati durante questi saldi includono maglioni e felpe, scelti dal 51% degli acquirenti, soprattutto a causa del freddo che ha ridotto l’acquisto di abbigliamento invernale del 30% rispetto ai mesi precedenti. In secondo luogo, ci sono le calzature (49% delle segnalazioni), seguite da gonne e pantaloni (31%) e maglie e top (30%). Altri articoli di interesse comprendono intimo (28%), camicie (22%), borse (21%) e capispalla (21%).

Benny Campobasso, presidente di Fismo Confesercenti, sottolinea che i saldi, specialmente quelli nei negozi fisici, sono molto attesi dagli italiani, rappresentando un segnale positivo dopo un autunno di vendite fiacche. Tuttavia, persiste il problema della tempistica dei saldi, che iniziano troppo presto rispetto all’inverno climatico. Campobasso evidenzia l’importanza di posporre i saldi a fine stagione, sostenendo questa posizione con fermezza.