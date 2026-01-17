Maglione Uomo V-Neck Amazon

🔥 Offerta Amazon

Amazon Essentials Men’s V-Neck Pullover Sweater (Available in Big & Tall Sizes)

Scopri il Maglione a V di Amazon Essentials

Il nostro maglione a V è un classico che non va mai fuori moda. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un collo, un orlo e polsi a costine per tenerti caldo e confortevole in ogni occasione.

Caratteristiche Principali

Collo a V per un look elegante e rilassato

Orlo e polsi a costine per una vestibilità comoda e calda

Disponibile in taglie grandi e tall per adattarsi a tutte le esigenze

Vantaggi Pratici

Facile da abbinare con pantaloni, jeans o shorts per un look versatile

Realizzato con materiali resistenti e duraturi per un uso prolungato

Dettagli Prodotto

Il nostro maglione a V è un prodotto Amazon Essentials, marchio di Amazon, e presenta le seguenti caratteristiche:

Data di prima disponibilità: 16 gennaio 2024

Produttore: Amazon Essentials

ASIN: B0CSG47WY7

Numero modello: MAE35003FL18

Reparto: Uomo

Acquista con Confiidenza

