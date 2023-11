Maglie sospese, classifiche e l’esito della sfida: le anticipazioni di Amici

Oggi è stata registrata un’altra puntata di Amici di Maria. Oltre alla sfida di Matthew, ci sono state anche due maglie sospese, l’annuncio di una nuova sfida e le consuete classifiche di canto e ballo.

Stando alle anticipazioni pubblicate dall’affidabile Superguida Tv, nell’ultima registrazione ci sono state due maglie sospese, una per il cantante Holy Francisco e un’altra (confermata) per il ballerino Simone.

“Ayle canta Margherita e vince

Holden, ha cantato Panico di Lazza. Per Achille Lauro ha una voce che lascia senza parole.

Lil Jolie canta Always Remember us this way di Lady Gaga

Mew canta Still Into you dei Paramore. Achille Lauro dice che è “fighissima”

Petit ha cantato Malafemmena

Sarah ha cantato Greedy di TateMcRae. La Pettinelli ha detto che non migliora. La Cuccarini non è stata per niente d’accordo con Anna Pettinelli.

Mida ha cantato Si no estas con barre. Per Anna Pettinelli non era ispirato.

Matthew ha cantato L’amore è di Nigiotti

Stella ha cantato Duemilaminuti di Mara Sattei

Holy Francisco – maglia sospesa dopo il compito – ha cantato My ex’s best friend”.

“Gaia ha ballato sulle note di Hold us

Dustin ha ballato sulle note di Numb dei Linkin Park. Per la Berti è stato meraviglioso

Kumo ha ballato un passo a due di hip hop sulle note di Get busy con Isobel

Sofia ha ballato sulle note di una canzone di Billie Ellish

Nicolas ha ballato un passo a due con Elena pieno di prese. Per la Celentano era danza acrobatica. Per la Berti il ballerino ha lacune, ma è un bravo partner.

Chiara ha ballato sulle note di La bella vita di Fedez, Mara Sattei e Tananai. I giudici le hanno detto che è acerba e timida.

Marisol ha ballato un passo a due con Luca sulle note de La cura. Nancy Berti ha detto che si aspettava più intensità.

Simone maglia ancora sospesa. Questa settimana è però entrato in studio e ha ballato una coreografia prima di uscire di nuovo.

In sfida finirà Elia settimana prossima”.