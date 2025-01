“Maglia sospesa”: nessuno se lo aspettava per l’allieva, la maestra Deborah Lettieri prende una decisione drastica

Deborah Lettieri ha sospeso la maglia di Francesca ad Amici durante la puntata del 26 gennaio, a seguito di una discussione tra insegnanti sulla preparazione della coreografia. Francesca, ballerina di Amici 24, ha manifestato il suo disagio prima di eseguire una performance di latino, affermando di non sentirsi adeguata per il compito e descrivendo la difficoltà nel padroneggiare lo stile. La sua esibizione non ha soddisfatto le aspettative di Alessandra Celentano, che ha criticato la mancanza di concentrazione sull’importanza dell’espressione nella danza. Lettieri ha partecipato al dibattito, contestando le modalità di preparazione di Francesca e ribadendo che la ballerina aveva poco tempo per assimilare i passi di un genere a lei estraneo.

Anche Anna Pettinelli ha espresso il suo disappunto riguardo la difficoltà del compito assegnato in un lasso di tempo così ridotto. La situazione si è intensificata quando Lettieri ha annunciato la sospensione della maglia di Francesca, che avrebbe avuto quattro giorni per migliorare la sua esecuzione. Durante la comunicazione, Lettieri ha espresso fiducia nel potenziale di Francesca, affermando che il suo compito non era sufficiente e sottolineando l’importanza di un impegno maggiore. Questa decisione ha messo in evidenza le sfide che gli allievi affrontano nel talent show, dove le aspettative sono elevate e il tempo per dimostrare il proprio valore è limitato. Francesca ha quindi dovuto lasciare lo studio con l’impegno di tornare preparata per la prossima esibizione.